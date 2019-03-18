Россия захватила Крым: в сети сказали, какие законы нарушил Путин

Конституция России гарантирует, что аннексированный полуостров Крым является территорией Украины.

При этом при захвате Крыма Россией был нарушен целый ряд договоров и правил организации "референдума". Об этом на своей странице в Facebook написал крымчанин Александр Савицкий.

"Крым – это Украина!" – гарантировано ч. 4 ст. 15 Конституции РФ - "Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные Законом, то применяются правила международного договора", — сообщил он.

Савицкий добавил, что в 1992 году был подписан международный "Договор о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией", в ст. 2 которого указано следующее:

"Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательств по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Савицкий подчеркнул, что договор на момент вооруженного захвата и оккупации Крыма являлся действующим и действовал еще 5 лет.

"А то, что сотворила Россия в Крыму — "русская весна", "референдум", "национализация" – не только не предусмотрено ни одним законом, о котором говорится в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, но и подпадает под ряд статей Уголовного Кодекса РФ: "русская весна" (украинская, немецкая, американская и т.д.) – ст. 278 УК РФ – Насильственный захват власти; ст. 266 УК РСФСР – Мародёрство (к сожалению, декриминализирована в 1960 г);" — продолжил он.

"Предложение провести референдум по "самоопределению" – ст. 280 УК РФ – Публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ"; "национализация" – ст. 161 УК РФ Грабёж; ч. 4 ст. 162 УК РФ – Разбой; мародёрство, опять же", — добавил крымчанин.

Также вопросы вызывают сроки подготовки и обязательные условия для проведения референдума.

"Заметьте, я толкую статус Крыма в рамках Конституции РФ, международного договора подписанного Российской Федерацией, а также, российского уголовного законодательства и международного права. А вот чем руководствуются индивидуумы, утверждающие, что все действия проходили "строго в рамках международного правового поля", "законно" и "Крым – это Россия!" – для меня до сих пор остается полнейшей загадкой", — подытожил он.

Аннексия Крыма 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный российский музыкант, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич жестко высказался о россиянах, которые приветствовали аннексию Крыма Россией в 2014 году.

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