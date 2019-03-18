|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Россия захватила Крым: в сети сказали, какие законы нарушил Путин

1.3тЧитать материал на украинском

Конституция России гарантирует, что аннексированный полуостров Крым является территорией Украины.

При этом при захвате Крыма Россией был нарушен целый ряд договоров и правил организации "референдума". Об этом на своей странице в Facebook написал крымчанин Александр Савицкий.

"Крым – это Украина!" – гарантировано ч. 4 ст. 15 Конституции РФ - "Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные Законом, то применяются правила международного договора", — сообщил он.

Новости
Химическая жижа стекает в воду: Крым настигла новая беда

Савицкий добавил, что в 1992 году был подписан международный "Договор о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией", в ст. 2 которого указано следующее:

"Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательств по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Савицкий подчеркнул, что договор на момент вооруженного захвата и оккупации Крыма являлся действующим и действовал еще 5 лет.

"А то, что сотворила Россия в Крыму — "русская весна", "референдум", "национализация" – не только не предусмотрено ни одним законом, о котором говорится в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, но и подпадает под ряд статей Уголовного Кодекса РФ: "русская весна" (украинская, немецкая, американская и т.д.) – ст. 278 УК РФ – Насильственный захват власти; ст. 266 УК РСФСР – Мародёрство (к сожалению, декриминализирована в 1960 г);" — продолжил он.

Новости
Путин собрался спасать Крым от блэкаута: оккупанты откроют две ТЭС

"Предложение провести референдум по "самоопределению" – ст. 280 УК РФ – Публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ"; "национализация" – ст. 161 УК РФ Грабёж; ч. 4 ст. 162 УК РФ – Разбой; мародёрство, опять же", — добавил крымчанин.

Также вопросы вызывают сроки подготовки и обязательные условия для проведения референдума.

"Заметьте, я толкую статус Крыма в рамках Конституции РФ, международного договора подписанного Российской Федерацией, а также, российского уголовного законодательства и международного права. А вот чем руководствуются индивидуумы, утверждающие, что все действия проходили "строго в рамках международного правового поля", "законно" и "Крым – это Россия!" – для меня до сих пор остается полнейшей загадкой", — подытожил он.

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный российский музыкант, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич жестко высказался о россиянах, которые приветствовали аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
41
Смешно
8
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения