Россия "задержала" корабли в Азовском море: выяснились подробности

Информация о том, что российские военные задержали в Азовском море два судна под болгарским и турецким флагами, которые заходили и выходили из мариупольского порта, не подтвердилась.

"Эту информацию мы проверяли, и ни о какой задержке судов речь не идет. Их просто осмотрели и они последовали дальше. Никто суда не задерживал и не арестовывал, никаких действий, которые бы ограничивали их работу не происходило, просто осмотрели, и они последовали себе дальше", - сказал в комментарии OBOZREVATEL помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, Россия в праве осматривать те суда, которые следуют в порты Украины, или из портов Украины из-за того, что Азовское море, является морем общего пользования в соответствии с действующим законодательством, поэтому формально нарушений в этом нет.

"То есть Россия может это делать, но учитывая то, что она активизировалась только в течение последнего месяца, мы понимаем, что это делается специально для того, чтобы создавать искусственное препятствие для торговли Украины в Азовском море", - пояснил Слободян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия заблокировала для плавания несколько тысяч квадратных километров акватории Азовского моря якобы из-за учебы.