Россия начала кибервойну: что об этом думают украинцы

Мощный удар российских хакеров по всему миру в рамках кампании по кибершпионажу за правительствами является частью Третьей мировой войны.
Так думают читатели "Обозревателя", которые выразили свое мнение в соответствующем опросе на нашем сайте.
Вопрос звучал так: "Кибервойна России против всего мира: стоит ли опасаться?"
Более половины проголосовавших, а именно 59%, выбрали вариант "да. Это и есть, по сути, Третья мировая".
В свою очердь 27% читателей "Обозревателя" были удивлены информации о хакерских проделках России - "кибератаки? В России еще не запретили интернет?" Отметим, недавно Роскомнадзор РФ запретил популярный мессенджер Telegram, создателем которого является Павел Дуров.
Еще 13% проголосовавших убеждены в том, что опасаться нечего, поскольку на самом деле "Запад преувеличивает угрозу".
Ранее "Обозреватель" писал о том, чем может ответить Запад на новые кибератаки России.
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