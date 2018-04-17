Россия начала кибервойну: что об этом думают украинцы

Мощный удар российских хакеров по всему миру в рамках кампании по кибершпионажу за правительствами является частью Третьей мировой войны.

Так думают читатели "Обозревателя", которые выразили свое мнение в соответствующем опросе на нашем сайте.

Вопрос звучал так: "Кибервойна России против всего мира: стоит ли опасаться?"

Более половины проголосовавших, а именно 59%, выбрали вариант "да. Это и есть, по сути, Третья мировая".

В свою очердь 27% читателей "Обозревателя" были удивлены информации о хакерских проделках России - "кибератаки? В России еще не запретили интернет?" Отметим, недавно Роскомнадзор РФ запретил популярный мессенджер Telegram, создателем которого является Павел Дуров.

Еще 13% проголосовавших убеждены в том, что опасаться нечего, поскольку на самом деле "Запад преувеличивает угрозу".

Ранее "Обозреватель" писал о том, чем может ответить Запад на новые кибератаки России.