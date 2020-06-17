Россия – дурной пример для Украины в борьбе с COVID-19, Путину придет конец – Кравчук

В ситуации существенного роста инфицированных коронавирусом после ослабления карантина в Украине вина лежит не на правительстве, а исключительно на гражданах. Поскольку COVID -19 не преодолен, нельзя пренебрегать правилами безопасности.

Россия и Беларусь показывают негативный пример, как не стоит поступать власти во время эпидемии. Глав двух стран ждет уход, но при разных обстоятельствах и в разные сроки. Об этом и другом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

– После введения очередного этапа ослабления карантина в Украине резко выросло количество новых заболеваний коронавирусом. Мы понимаем, что это была вынужденная мера, поскольку экономика должна дышать, жить. Наблюдая за тем, что сейчас происходит, как вы думаете, что правительство делает не так?

– Одно другому не мешает.

Да, нельзя сидеть на карантине год, полтора, два. Все остановится и тогда начнется еще одна болезнь, даже страшнее, – голод и голодные бунты. У людей просто не будет денег, за что покупать, как содержать себя и семьи. Экономика должна работать.

Но это вовсе не означает, что, открыв сообщение – автобусное, трамвайное, троллейбусное и т.д. – люди получили право снимать маски и перчатки.

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Я бываю в Киеве, даже захожу в магазины, смотрю. Если в начале карантина, в марте месяце, люди испугались и сидели, как мышки, то сейчас они уже просто забыли, что коронавирус еще есть, он еще не преодолен, нет ни лекарств, ни вакцины – ничего нет.

Именно в это время и на работе, и в транспорте, и в местах отдыха, люди должны вести себя цивилизованно, разумно, ответственно – не снимать масок и перчаток.

Люди забыли, что коронавирус еще есть

– Итак, здесь нет никакой вины правительства?

– Абсолютно. Наоборот, хочу сказать, что и правительство, и президент, благодаря последовательной позиции не допустили в Украине таких масштабов заболеваний коронавирусом, как, скажем, в соседней Беларуси. И это только то, что мы знаем. У них население в четыре раза меньше, чем у нас. А масштабы таковы, что трудно себе представить.

– А возьмите Россию.

– И Россия. Это тоталитарные государства. Какую информацию они дают, кто ей должен доверять, какие демократические институты и силы могут это подать? Я не знаю. Но даже та информация, которая есть, очень тяжелая для этих стран. И, тем не менее, они готовятся к параду.

Это дурной пример для Украины. Люди не все знают таких цифр. Вот, мол, они в России, Беларуси, а мы здесь боимся.

Мы не боимся. Мы просто хотим, чтобы услышали.

Посмотрите – заболела жена президента Елена Зеленская. Мне импонирует ее поведение. Она вышла и сказала: люди, вирус рядом, не надо думать, что мы его преодолели. Еще нет таких фактов и возможности.

Не думаю, что супруга президента была не защищена. Она сама говорит: носила маску, мыла руки и тому подобное. Но заболела? Заболела. Депутаты болеют? Болеют. Значит, коронавирус живет, и в любой момент может быть всплеск, взрыв.

Поэтому надо быть умными, знать ситуацию и вместе с предприятиями, с властью – местной, городской, районной, – действовать соответственно.

Сегодня есть один единственный путь: социальная дистанция и обеспечение собственного карантина.

Леонид Кравчук

– Мы уже упомянули о России. Как вы знаете, рейтинг президента РФ Владимира Путина стремительно падает, на ситуацию накладывается эпидемия коронавируса, "Северный поток-2" и другие. Допускаете ли вы, что все эти факторы могут привести к отстранению от власти?

– Если такая ситуация в России продолжится, Путин обязательно будет отстранен от власти – или сам уйдет, или не переизберут. Но я не думаю, что это будет скоро.

Потому что российский избиратель пока оглушен кремлевской пропагандой. И главное для россиянина, как было века, так и сейчас, – "была бы страна родная, и нет других забот". Это будет работать на Путина.

Посмотрите, какая волна протестов началась в Беларуси. Реальная. Такого не было никогда. Получается, что люди начинают трезветь.

Не может быть кого-либо, с какими-либо намерениями во главе государства вечно. Всему приходит конец. Поэтому придет конец и там – как и нашим президентам, которые думали, что уже схватили Бога за бороду.

– Кому раньше придет политический конец – Лукашенко или Путину?

– У Лукашенко выборы уже в августе. Поэтому я думаю, что скорее Лукашенко.

Владимир Путин

– Он может проиграть на этих выборах?

– Может, если и не проиграет, то победа будет очень небольшой, и после будут такие народные толчки... За счет чего жил Лукашенко? Теленок сосал две коровы – свою и российскую. А теперь российская перестала давать молоко, потому что у них свои проблемы.

А если этого не будет, Беларусь сразу почувствует, – и в экономике, и во всем. Поэтому надо иметь это в виду.

Мир глобален. И там, где образуются дыры, они расширяются, где тонко, там и рвется.