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7 ноября • обновлено в 17:17
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Российские оккупанты закрыли границу с Крымом: что известно

1.1т Читать материал на украинском

Пограничное управление ФСБ РФ в оккупированном Крыму временно закрыло пункт пропуска "Армянск" на административной границе полуострова с Херсонщиной.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу российской спецслужбы. Закрытие пункта пропуска связано с ограничениями украинских пограничников на административной границе.

Автомобильные пункты пропуска работают в штатном режиме. Скопление транспортных средств на пункте пропуска "Перекоп" и "Джанкой" не наблюдается.

Российские оккупанты закрыли границу с Крымом: что известно

liga.net

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По данным российских пограничников, за предыдущие сутки государственную границу в пункте пропуска "Армянск" пересекли около 2,4 тысячи граждан.

Как писал OBOZREVATEL, 28 октября, премьер-министр Алексей Гончарук посетил с рабочим визитом КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда) "Новотроицкое" в Донецкой области.

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Тема
Аннексия Крыма
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