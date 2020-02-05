Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Использует как испытательную площадку: стало известно об атаках РФ по Украине

3.5т
Читать материал на украинском

Российская группа Gameredon использует Украину в качестве испытательной площадки для кибератак.

Хакеры уже атаковали 5 тысяч "уникальных объектов в сфере безопасности" в стране, передает SentinelLabs.

Киберпреступники делают это с помощью модифицированной вирусной программы для операционной системы Windows. Она, ​​среди прочего, направлена ​​на сбор и завладения данными, поиск инструкций к серверу дистанционного контроля.

Новости
Хакеры могут украсть личные фото и видео: в WhatsApp обнаружили серьезную уязвимость

По словам главы компании SentinelLabs Виталия Кремеза, вероятно, атаки РФ по Украине – "это подготовка, которую могут применить к другим целям в интересах России".

Отмечается, что хакерская группа Gameredon проводит атаки с 2013 года. С тех пор она значительно расширила масштаб своих операций.

Иллюстрация

Иллюстрация

24 канал

Как писал OBOZREVATEL, недавно украинская киберполиция разоблачила хакеров, которые взломали более 20 тысяч серверов по всему миру. Группировка работала с 2014 года и занималась продажей доступов к удаленным серверам.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Кибератака Киберпреступность
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
30
29
Смешно
1
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Crimea Yalta
Crimea Yalta
зате в нас нема а ні українських (державних) супутників зв'язку, а ні соцмереж...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
qwrqwr qrqwr
qwrqwr qrqwr
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже[]! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/mblog
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги