Использует как испытательную площадку: стало известно об атаках РФ по Украине

Российская группа Gameredon использует Украину в качестве испытательной площадки для кибератак.

Хакеры уже атаковали 5 тысяч "уникальных объектов в сфере безопасности" в стране, передает SentinelLabs.

Киберпреступники делают это с помощью модифицированной вирусной программы для операционной системы Windows. Она, ​​среди прочего, направлена ​​на сбор и завладения данными, поиск инструкций к серверу дистанционного контроля.

По словам главы компании SentinelLabs Виталия Кремеза, вероятно, атаки РФ по Украине – "это подготовка, которую могут применить к другим целям в интересах России".

Отмечается, что хакерская группа Gameredon проводит атаки с 2013 года. С тех пор она значительно расширила масштаб своих операций.

Иллюстрация 24 канал

Как писал OBOZREVATEL, недавно украинская киберполиция разоблачила хакеров, которые взломали более 20 тысяч серверов по всему миру. Группировка работала с 2014 года и занималась продажей доступов к удаленным серверам.

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