Заборона російських книжок давно наспіла. Це отрута, яка чаїться навіть там, де ви й не підозрюєте. Зокрема і в перекладних виданнях.

Історик Ентоні Бівор обурився, що в Україну не пустили його "Сталінграду". Уточню: російського видання "Сталінграду".

Хай би краще поцікавився, як виглядає російський переклад, перш, ніж обурюватися.

Ось лише два приклади.

1.На следующий день детей расстреляли украинские националисты (!!!!), чтобы "поберечь чувства" солдат зондеркоманды.

The ninety Jewish children were shot the next evening by Ukrainian militiamen, to save the feelings of the Sonderkommando.

2.В конце сентября в захваченном Киеве был задержан 33 771 еврей. Всех их расстреляли солдаты зондеркоманды 4а и двух батальонов украинских (!!!) националистов (!!!!) во рвах Бабьего Яра на окраине города.

Following the capture of Kiev, 33,771 Jews were rounded up in the last days of September, to be slaughtered by Sonderkommando 4a and two police battalions in the ravine of Babi Yar outside the city.

І таких прикладів повно.