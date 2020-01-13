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13 января • обновлено в 16:12
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Roshen выделит 50 миллионов на развитие Национального института рака

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Кондитерская корпорация Roshen выделит 50 миллионов гривен на капремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака.

Согласно пресс-релизу компании, проект продлится почти два года. По словам директора по развитию социальных проектов Roshen Ирины Пономаренко, работы по ремонту зданий продлятся примерно до августа 2020 года.

"В здании, где расположено отделение онкогематологии, химиотерапии, много лет протекала крыша, под фундамент подтекала вода из канализационной трубы – как результат, почти по всем стенам здания грибок, который просто убийственный для людей с таким заболеванием. В начале осени Roshen начал капитальный ремонт части помещений второго корпуса Национального института рака. Мы планируем завершить работы в августе 2020", – отметила она.

Roshen выделила 50 миллионов на ремонт Национального института рака

Roshen выделила 50 миллионов на ремонт Национального института рака

В 2018 году корпорация отремонтировала и оборудовала помещение, предназначенное для афереза (забора) стволовых клеток (для трансплантации костного мозга) и донорских тромбоцитов, на общую суму 2,9 миллионов гривен.

Всего в 2017-2018 годах Roshen инвестировала в социальные проекты 357 миллионов гривен.

Как писал OBOZREVATEL, кондитерская корпорация Roshen посоветовала украинцам, которые проживают в оккупированном Россией Крыму, не употреблять ее продукцию.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Roshen
Место
Украина
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Куни Чан
Куни Чан
Что угодно, только не сажайте))))))
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