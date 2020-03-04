Главная Новости
5 марта • обновлено в 01:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Роман Шухевич был убит 70 лет назад: как УПА потеряла своего лидера

912
Читать материал на украинском

Командир УПА Роман Шухевич погиб в бою с отрядом советских спецслужб 5 марта 1950 года. Для того, чтобы найти его, Советский Союз бросил на поиски более тысячи человек.

Почему СССР так стремился поймать Романа Шухевича, и как его память чтут сегодня – в материале OBOZREVATEL.

Кто такой Роман Шухевич

Роман Шухевич родился 30 июня 1907 года во Львове. В 1923 году он вступил в ряды националистического подполья УВО (Украинская военная организация), а уже через шесть лет присоединился к Организации Украинских Националистов.

Роман Шухевич с сестрой Натальей

Роман Шухевич с сестрой Натальей

dyvys.info

Он быстро вырос до Главнокомандующего Украинской Повстанческой Армии (УПА), был председателем Генерального секретариата Украинского главного освободительного совета и председателем провода ОУН в Украине. На протяжении семи лет Роман Шухевич возглавлял антикоммунистическое движение на западноукраинских землях, воевал против немецких оккупантов и успешно противостоял советским спецслужбам.

Как погиб Роман Шухевич

Роман Шухевич погиб в селе Билогорща, на Львовщине, в бою с советскими подразделениями Внутренних войск и Министерства государственной безопасности. Спецоперация коммунистических спецслужб, которые обнаружили убежище Шухевича, была нацелена на то, чтобы взять его живым, а потом – публично судить и казнить.

Роман Шухевич

Роман Шухевич

Украинские новости

Шухевич решил не сдаваться и попытался пойти на прорыв. Он успел застрелить майора МГБ, но получил тяжелое огнестрельное ранение, после чего выстрелил себе в висок. Его тело было опознано несколькими деятелями ОУН и членами семьи, после чего оно, по неподтвержденным данным, было сожжено и захоронено в селе Гуков, на Хмельнитчине

Почтение памяти Романа Шухевича

Памятник Шухевичу в Ивано-Франковске

Памятник Шухевичу в Ивано-Франковске

wikipedia

Памятники Роману Шухевичу установлены в ряде украинских городов, самый известный – на Лычаковском кладбище во Львове. В честь Шухевича названы улицы в различных населенных пунктах Украины, а в 2017 году проспект Романа Шухевича появился и в Киеве.

В 2003 году в окрестностях села, где сожгли тело Романа Шухевича, поставили памятный крест, у которого ежегодно проводят траурные мероприятия. В память о Шухевиче во Львове ежегодно проходит факельное шествие.

Шествие в честь Романа Шухевича

Шествие в честь Романа Шухевича

Zaxid.net

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обнародовали секретные документы КГБ о "правой руке" Шухевича.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Игорь Никитин
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
4
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Упырь фaшистский, гауптман батальона SS Нахтигаль, сдох, как собака, будь ты проклят, гори в аду!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги