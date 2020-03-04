Командир УПА Роман Шухевич погиб в бою с отрядом советских спецслужб 5 марта 1950 года. Для того, чтобы найти его, Советский Союз бросил на поиски более тысячи человек.

Почему СССР так стремился поймать Романа Шухевича, и как его память чтут сегодня – в материале OBOZREVATEL.

Кто такой Роман Шухевич

Роман Шухевич родился 30 июня 1907 года во Львове. В 1923 году он вступил в ряды националистического подполья УВО (Украинская военная организация), а уже через шесть лет присоединился к Организации Украинских Националистов.

Роман Шухевич с сестрой Натальей dyvys.info

Он быстро вырос до Главнокомандующего Украинской Повстанческой Армии (УПА), был председателем Генерального секретариата Украинского главного освободительного совета и председателем провода ОУН в Украине. На протяжении семи лет Роман Шухевич возглавлял антикоммунистическое движение на западноукраинских землях, воевал против немецких оккупантов и успешно противостоял советским спецслужбам.

Как погиб Роман Шухевич

Роман Шухевич погиб в селе Билогорща, на Львовщине, в бою с советскими подразделениями Внутренних войск и Министерства государственной безопасности. Спецоперация коммунистических спецслужб, которые обнаружили убежище Шухевича, была нацелена на то, чтобы взять его живым, а потом – публично судить и казнить.

Роман Шухевич Украинские новости

Шухевич решил не сдаваться и попытался пойти на прорыв. Он успел застрелить майора МГБ, но получил тяжелое огнестрельное ранение, после чего выстрелил себе в висок. Его тело было опознано несколькими деятелями ОУН и членами семьи, после чего оно, по неподтвержденным данным, было сожжено и захоронено в селе Гуков, на Хмельнитчине

Почтение памяти Романа Шухевича

Памятник Шухевичу в Ивано-Франковске wikipedia

Памятники Роману Шухевичу установлены в ряде украинских городов, самый известный – на Лычаковском кладбище во Львове. В честь Шухевича названы улицы в различных населенных пунктах Украины, а в 2017 году проспект Романа Шухевича появился и в Киеве.

В 2003 году в окрестностях села, где сожгли тело Романа Шухевича, поставили памятный крест, у которого ежегодно проводят траурные мероприятия. В память о Шухевиче во Львове ежегодно проходит факельное шествие.

Шествие в честь Романа Шухевича Zaxid.net

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обнародовали секретные документы КГБ о "правой руке" Шухевича.

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