Мобилизация в ОРДЛО и танки на границе: что творится на Донбассе

После конфликта вблизи Керченского пролива с захватом украинских кораблей вместе с 24 членами экипажа, Кремль стягивает войска к украинским границам, тем самым усиливая военное напряжение на востоке Украины. Причем ситуация продолжает обостряться. Поэтому OBOZREVATEL решил выяснить, что стоит за усилением военного присутствия РФ на украинско-российской границе.

Техника на границе и милитаризация Крыма

Еще 1 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия увеличивает количество техники и личного состава на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и вдоль границы с Украиной.

В целом на этих территориях развернута наземная группировка общей численностью более 80 тысяч военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов.

В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 российских кораблей и 8 подводных лодок, в том числе ударных — 23 корабля и 6 подлодок.

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Милитаризация Крыма также создает поводы для беспокойства, РФ не стесняется перебрасывать все больше военной техники на аннексированный полуостров, а местные жители уже привыкли к ее постоянному перемещению между городами.

Сразу после конфликта в Черном море 25 ноября в СМИ опубликовали видео перемещения антикорабельных береговых комплексов "Бал" в оккупированную Керчь.

На аэродроме Бельбек около Севастополя было обнаружено около 24 единиц самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов Су-27 различной модификации, 8 самолетов МиГ-29, а также около 150 единиц специальной автомобильной и военной техники.

Также в Крыму разместили дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С", предназначенных для усиления противовоздушной обороны. А на авиабазе Джанкой оккупанты развернули ракетную батарею российского класса S-400, которая стала уже четвертой на аннексированном полуострове.

Мобилизация в ОРДЛО

Как таковой официальной мобилизации в оккупированных Россией "Л/ДНР" не объявляли, местных жителей просто отлавливают на улицах и заставляют подписывать контракт с оккупационными войсками. Об этом в эфире ObozTV рассказал участник АТО и волонтер Мирослав Гай: "Это не временное решение. Этот процесс там происходит постоянно. В первую очередь они готовят свои резервы. Вот как у нас сборы резервистов происходят, у них тоже, но на принудительной основе".

"У моего товарища работник недавно поехал в ОРДЛО, в Луганск, потому что у него там родители. Когда он проезжал блокпост – ему поставили штамп о невыезде в паспорте, потом затащили в военкомат, он принудительно проходил там обучение как возможный резервист. Я думаю, его даже заставили подписать контракт. Потому что он был отправлен на передовую, а на передовую сейчас в ОРДЛО не отправляйте никого, кто не подписал контракт", – рассказал Гай.

В комментарии OBOZREVATEL офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") подтвердил эту информацию, по его словам, местных жителей призывают из-за неукомплектованности военных подразделений.

"Жителей отлавливают, есть случаи, когда человек совершает преступление, ему предлагают подписать контракт с оккупационными войсками. И вместо суда и наказания, он идет воевать", – рассказал военный.

Также местные жители сообщают OBOZREVATEL, что в районе Енакиево и Горловки террористы начали постоянно стрелять, вроде бы из-за проведения военных учений.

Помимо принудительной мобилизации, на Донбасс свозят и так называемых "добровольцев", украинские военные отмечают, что на оккупированные территории прибыли выходцы из Кавказа.

Оккупационные власти постоянно вбрасывают информацию о наступлении ВСУ, выдумывают присутствие иностранных войск среди украинских военных и пугают местное население применением химического оружия нашей армией.

"В наступление никто идти не собирается, у нас есть Минские договоренности, которые мы безукоризненно соблюдаем, что не скажешь о боевиках, и все их заявления о каких-то наших наступлениях с европейцами и всеми остальными являются фейком", – опровергает данные заявления офицер ВСУ Штефан.

Как реагирует Украина

С 26 ноября в ряде украинских областей введено военное положение сроком на 30 дней. Особые меры касаются территорий, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Запорожской, Херсонской областей, а также внутренних вод Керченской акватории Азовского моря.

В связи с этим в Украине проходят сборы резервистов. Во время этих тренировок военные проведут боевое слаживание бригад и батальонов теробороны для подготовки к защите своих областей.

"Проводятся мощные сборы с военнообязанными, эти сборы будут проводиться на базе воинских частей до 10 суток, а на базе учебных центров до 15 суток. Сейчас идет проверка возможностей нашей страны в кратчайшие сроки существенно нарастить оборонные способности", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

По его словам, силы и возможности украинской армии значительно возросли в сравнении с 2014 годом, поэтому ВСУ в силах дать отпор агрессии РФ.

"Агрессивные действия РФ вдоль российско-украинской границы говорят о том, что ситуация имеет тенденцию к обострению, соответственно наши силы действуют для того, чтобы максимально минимизировать любые угрозы со стороны России", – сказал военный эксперт.

Есть ли угроза войны

Ситуация с количеством военной техники на украинско-российской границе действительно угрожающая. Но офицер ВСУ с позывным "Штирлиц" утверждает, что сейчас нет никаких предпосылок для полномасштабного вторжения РФ.

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"На данный момент предпосылки к проведению широкомасштабных наступлений со стороны РФ и есть, и нет. Россия сейчас играет мышцами, демонстрирует свою силу", – говорит он.

Однако с ним несколько не согласен военный эксперт Антон Михненко, по его словам, России сейчас действительно не выгодно проводить полномасштабную агрессию против Украины в условиях международного давления, но с военной точки зрения, РФ создала для себя все условия для проведения военной операции на территории Украины.

Россия стягивает технику к украинской границе defence-blog.com

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"Ситуация сейчас действительно угрожающая с точки зрения возможностей РФ провести военную операцию против Украины. Россия сегодня создала для себя необходимые условия для проведения военной операции против Украины на начальном этапе. Она сосредоточила подготовленный личный состав, подготовила необходимые запасы военной техники, необходимые запасы материально-технического обеспечения для того, чтобы была возможность провести военную операцию", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Условия для нападения у России тоже есть, по крайней мере, они могут их создать сами, считает военный эксперт.

"Если бы был какой-то провокационный шаг, например, со стороны Украины, или они сами создадут провокацию, или придумают, например, применение химического оружия на территории Донбасса, о чем они сейчас постоянно говорят. Они вроде как готовят информационное пространство и людей к тому, что Украина может применить химическое оружие на оккупированных территориях. А Украина не будет его применять, у нас его и нет практически", – говорит Михненко.

Кстати, аналитики американского Центра изучения войны заявили, что Россия может готовиться к химической атаке против Украины, чтобы устроить массовую истерию.

По их мнению, РФ может сфабриковать доказательства химической атаки, а также может ее осуществить для того, чтобы посеять хаос и оправдать открытое военное привлечение российских вооруженных сил, а также создать условия для дальнейшего наступления.

По мнению Михненко, будет ли применять Россия столь ужасный сценарий, будет решать президент РФ Владимир Путин, и если он решит атаковать, российская армия ему подчинится. Но в условиях мирового давления, Кремлю это будет абсолютно не выгодно.

"Сейчас есть большое давление со стороны НАТО и ЕС, сейчас не та ситуация, чтобы Россия проводила военную операцию на территории Украины. Если они пойдут на это, то в реальности весь мир будет очень негативно на это реагировать, это будет и отключения SWIFT, будет блокирование всех международных переводов, это 100% закрытие "Северного потока-2", – говорит военный эксперт.