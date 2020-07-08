Резко возросло количество пострадавших в пожаре на Луганщине: в больнице 17 детей

В пожарах на Луганщине пострадали 28 человек. Фото ГСЧС.

В результате лесных пожаров в Луганской области пострадали 28 человек, в том числе 17 детей.

Об этом в Facebook сообщил представитель омбудсмена на Луганщине и Донетчине Павел Лисянский. Он уточнил, что один из пострадавших в тяжелом состоянии.

"Всего в местной больнице находится 28 человек, из них 17 детей, по словам врачей их состояние стабильное. Остается в тяжелом состоянии мужчина 1962 года рождения, он находится в реанимации (термический ожог пламенем)", – уточнил Лисянский.

Facebook Павла Лисянского

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров. Предварительно, шесть человек погибло. Огонь уничтожил около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.