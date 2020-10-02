"Революция на граните" началась 30 лет назад: украинцам напомнили, каким был первый Майдан

В пятницу, 2 октября, прошло 30 лет со дня начала "революции на граните", которую в Украине называют первым Майданом.

Как напомнили в Telegram-канале "Рассекреченная история", именно в этот день в 1990 году в Киеве на площади Октябрьской революции (ныне Майдан Независимости) почти полторы сотни студентов из разных областей (преимущественно из Киева, Львова и Днепропетровской области) разбили палатки и вскоре объявили голодовку .

В частности, молодежь требовала:

перевыборов Верховной Рады на многопартийной основе;

отставки коммуниста Виталия Масола с должности председателя Совета министров;

неподписания Украиной Союзного договора;

прохождения военной службы только в Украине;

национализации имущества КПУ и ЛКСМУ и тому подобное.

Протесты продолжались до 17 октября и завершились подписанием постановления Верховной Рады УССР, которое гарантировало выполнение требований протестующих.

Впрочем, несмотря на обещание не привлекать к уголовной ответственности участников протестов, против активистов таки были зарегистрированы уголовные производства. Например, общественного деятеля Олеся Дония бросили в Лукьяновское СИЗО и освободили впоследствии только под давлением общественности.

О бурных днях первого украинского Майдана вспомнила на личной странице в Facebook и известная писательница Оксана Забужко, отметив, что его уникальность была в том, что он состоялся в советскую эпоху.

"Наш первый Майдан. Только тогда его еще так не называли, потому что Майдан Независимости еще был "площадью Октябрьской революции", и над ребятами, которые лежали на раскладушках, еще стоял страшный красногранитный Ленин в пальто", в окружении "революционных матросов", – вспоминает она.

"Из всех трех Майданов, которыми исчерпывающе описывается история нашей "протонезависмости", этот был "чистый" – по организации 100% украинский, "самодеятельный" без вмешательства политтехнологической "сурковщины", без тени участия российских спецслужб. Первый серьезный удар по империи, "под дых" – требование службы в армии на территории Украины (гениальный антиколониальный ход)", – добавила Забужко.

По ее словам, именно во время "революции на граните", будущий первый президент Украины Леонид Кравчук на публике вышел из себя и закричал: "Я не боюсь ни Бога, ни черта, и вас не испугаюсь!".

Еще одной особенностью того протеста, отметила писательница, стало то, что тогда единственный раз в истории студенческое движение имело шанс слиться с рабочим. Ведь заводы Киева вышли на общегородскую забастовку после того, как рабочих попытались "завербовать" на "разгон Майдана". Вместе с тем именно тогда появился единственный шанс на украинское рабочее движение – это ознаменовало создание независимых профсоюзов.

"Многое было тогда "единственный раз" (к сожалению!). Но организационная структура протеста – палатки на Майдане с охраной по периметру, "Запорожская Сечь" – вот это осталось, наше-родное, нигде больше в мире не повторимое: наш, за эти 30 лет, значительный вклад в мировую историю: Украина = Майдан", – подчеркнула Забужко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Забужко показала историческое видео, на котором снят момент поднятия сине-желтого флага в Киеве 24 июля 1990 года. Писательница подчеркнула, что именно через 2,5 месяца после этого события и начался первый Майдан – "революция на граните".