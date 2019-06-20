Ректор КНУ им. Шевченко отменил назначение Портнова

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский отменил указ о восстановлении заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Такое решение он принял под давлением студентов, которые вышли на протесты после появления информации о трудоустройстве экс-чиновника, сообщает на своей странице в Facebook председатель правления Института мировой политики, журналист Виктор Шлинчак.

Ранее был издан документ, согласно которому Портнов был принят на должность профессора и должен был приступить к обязанностям с нового учебного года – с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года.

Андрей Портнов 24tv.ua

Как известно, Портнов является доктором юридических наук, доцентом. Ему установлена доплата за ученое звание – 25%, ученая степень – 25%, надбавка за почетное звание Заслуженный юрист Украины – 20%, надбавка за выслугу лет – 10%.

Как сообщал OBOZREVATEL :

19 мая Портнов вернулся в Украину после пяти лет отсутствия.

В команде президента Украины Владимира Зеленского в том, что Портнов смог беспрепятственно приехать, обвинили генерального прокурора Юрия Луценко.

Вскоре Портнов рассказал, что его охраняет полиция с автоматами и ему бояться нечего. Юрист также заявил о желании строить политическую карьеру в Украине.

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