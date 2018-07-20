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"Референдум Путина" на Донбассе: украинцы высказались о перспективах

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Предложение президента России Владимира Путина во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом организовать и провести "референдум" на оккупированных частях Украины вызвало большой резонанс в мировом сообществе.

OBOZREVATEL решил узнать у читателей, каковы перспективы соответствующего мероприятия, и сможет ли их провести российский лидер.

Согласно результату опроса, большинство украинцев - 54% - уверены, что Трамп не рискнет пойти на предложение Путина, так как он боится гнева Конгресса.

В свою очередь, 33% респондентов не доверяют президенту США. Они считают, что Трампу плевать на Украину, потому он пойдет на поводу у российского коллеги.

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И всего 12% придерживаются позитивного настроя, считая, что американский президент не даст Украину в обиду. Всего в опросе участвовали 5869 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время совместной пресс-конференции в Хельсинки, Путин признался, что РФ провела "референдум" в Крыму. Позже пресс-служба Кремля вырезала его слова из документа.

19 июля стало известно, что Трамп пригласил Путина посетить осенью Вашингтон. В этот же день появилась информация, что президент РФ предложил американскому коллеге провести "референдум" на Донбассе.

На это первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко ответила, что никаких мероприятий на оккупированный территориях страны не будет.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на Обозревателе.

Темы
Опросы ОбозревателяРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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"Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, где крестьяне отличались какою-то особенной, упорной несообщительностью, - отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: "Гай буг", что должно было обозначать "Помогай бог". Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались целовать у меня руки - старый обычай, оставшийся от польского крепостничества...» … «К тому же мне претило это целование рук (а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги). Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия..» А. Куприн. "Олеся".
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Doc
Doc
Ты ведь сам раб. Тупой и послушный раб. У тебя нет прав, ты не можешь защищать свои права. Ты даже не знаешь чего ты хочешь. Скажи прямо - у тебя есть какое-то свое мнение?
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Иванцова Анютка
Иванцова Анютка
Утрется
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Vakulov Serr
Vakulov Serr
Иванцова Анютка, кто?
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Doc
Doc
Карлик и русские если хотят могут провести у себя референдум по повышению пенсионного возраста - этот вопрос в компетенции карлика. Все остальные инициативы карлик может и не озвучивать - ведь за 18 лет легко можно сделать вывод о интеллекте и адекватности этого субъекта и товарищ уже совсем лишился крыши и оторвался от реальности
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Doc
Doc
Знаешь как женщины поступают когда у них нет доводов? Они пытаются перейти на личности. Когда логика дала слабину, женщины напирают на эмоции. И знаешь чем ты отличаешься от женщины? Я могу задать тебе этот вопрос и я даже знаю что потом будет - ты не сможешь дать четкий и аргументированный ответ. Но ты можешь продолжать поскуливать - меня это забавляет
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Графский Степан
Графский Степан
Doc, Я за неделю сделал вывод о твоей адекватности. Ты неудачник , мудак и нищеброд.
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