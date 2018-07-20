"Референдум Путина" на Донбассе: украинцы высказались о перспективах

Предложение президента России Владимира Путина во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом организовать и провести "референдум" на оккупированных частях Украины вызвало большой резонанс в мировом сообществе.

OBOZREVATEL решил узнать у читателей, каковы перспективы соответствующего мероприятия, и сможет ли их провести российский лидер.

Согласно результату опроса, большинство украинцев - 54% - уверены, что Трамп не рискнет пойти на предложение Путина, так как он боится гнева Конгресса.

В свою очередь, 33% респондентов не доверяют президенту США. Они считают, что Трампу плевать на Украину, потому он пойдет на поводу у российского коллеги.

И всего 12% придерживаются позитивного настроя, считая, что американский президент не даст Украину в обиду. Всего в опросе участвовали 5869 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время совместной пресс-конференции в Хельсинки, Путин признался, что РФ провела "референдум" в Крыму. Позже пресс-служба Кремля вырезала его слова из документа.

19 июля стало известно, что Трамп пригласил Путина посетить осенью Вашингтон. В этот же день появилась информация, что президент РФ предложил американскому коллеге провести "референдум" на Донбассе.

На это первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко ответила, что никаких мероприятий на оккупированный территориях страны не будет.