Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з главою США Дональдом Трампом запропонував організувати і провести референдум на окупованих частинах України. Президент США попросив час на його розгляд. – ред.

Що відбулося в Хельсінки? Прийшла душевнохвора людина, з якою поки що всі вимушені спілкуватись, бо вона має ядерну булаву, і запропонувала чергову ахінею. І лікарі, щоб не засмучувати її, щоб вона не перейшла в депресивний стан, мусили її вислухати. Знаєте, як на співбесіді кажуть? Ми вам передзвонимо. Всі ж знають, що ніхто дзвонити не буде.

Всім же очевидно, що референдум на тому боці - неможливий. На окупованому Донбасі людей лишилося менше половини від тої, яка мешкала до війни. Вони повністю прозомбовані пропагандою, тому говорити про їх об’єктивний вибір… Цього просто не може бути.

Референдум на окупованій частині Донбасу - це якась неадекватна і чергова ідея душевнохворої людини, яку Трампу поки що ще шкода. Я навіть не бачу сенсу, щоб це серйозно обговорювати.

Тим більше, українці ніколи не підтримають саму ідею референдуму. Це ще один спосіб просто впарити нам окупований Донбас на якихось своїх умовах. У нас є мінські домовленості, згідно яких ми і будемо працювати. Вони не всім подобаються. Але поки нема іншого документу, який би всі прийняли, значить працюємо по Мінським домовленостям.

А то Путін сьогодні нове видумав, а завтра впаде зі стільця і знову щось придумає. А нам що з тим робити? Знову всерйоз це обговорювати? Я, наприклад, не бачу сенсу.