Речь о здоровье людей: призываем не допустить возвращения одиозного чиновника

Президенту Украины Владимиру Зеленскому

Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку

Министру экономики Украины Тимофею Милованову

Директору ГБР Роману Трубе

Директору НАБУ Артему Сытнику

Председателю Киевской областной государственной администрации Алексею Чернышеву

Открытое обращение

23 октября этого года стало известно, что Кабинет министров уволил с занимаемых должностей председателя Госпродпотребслужбы Владимира Лапу и его первого заместителя Андрея Жука – согласно ч.1 ст.87 Закона Украины "О государственной службе".

Приветствуем этот шаг. Ведь в отношении обоих бывших чиновников существуют небезосновательные подозрения относительно построения коррупционных схем и злоупотребления служебным положением, а также систематического пренебрежения положениями Трудового Кодекса.

В частности, OBOZREVATEL и ряд других СМИ писали, что:

- Владимир Лапа и непосредственно Андрей Жук проводили тендеры, победителем которых чаще всего становилась одна и та же компания – ООО "Днепропетровская фармацевтическая компания", которая является дистрибьютором в Украине продукции французской компании "ID VET GENETICS SAS". При этом ценовые предложения "Днепропетровской фармацевтической компании" часто значительно превышали соответствующие цены на рынке и предложения других участников тендеров Госпродпотребслужбы. При этом от ожидаемой стоимости закупок они отличались на на незначительные суммы.

Зафиксированы случаи, когда организаторы тендеров Госпродпотребслужбы отказывали в участии в торгах компаниям со значительно более выгодными предложениями по надуманным причинам. Один из таких случаев произошел при определении победителей тендера по закупке наборов для выявления антител к бруцеллезу, проходившем 21 августа 2019 года. Тогда победителем была признана "Днепропетровская фармацевтическая компания" с предложением в 1 млн 707 тысяч гривен, тогда как другому участнику торгов, ООО "НКП "Диапроф-Мед", которая выставила цену в 822 тысячи 900 грн, отказали в участии по формальным причинам. Это впоследствии подтвердил своим решением Антимонопольный комитет Украины, отменивший результаты этого тендера.

Всего за последние 1,5 года, согласно данным "Прозорро", "Днепропетровская фармацевтическая компания" выиграла 22 тендера Госпродпотребслужбы на общую сумму 24 млн 661 тысяч гривен. При этом, как сообщали некоторые СМИ, господин Жук лично за счет этой компании и в сопровождении ее представителей в прошлом году летал во Францию – под предлогом посещения производств "ID VET GENETICS SAS". А это – очень похоже на коррупцию.

Известно также об аналогичных случаях. В частности, закупка вакцин от бешенства по завышенным ценам даже привлекла внимание детективов НАБУ. По данным СМИ, созданная при участии руководства Госпродпотребслужбы коррупционная схема, нанесла государству ущерб в размере6 млн гривен: средства, выведенные через фиктивные фирмы, между участниками схемы якобы распределял лично господин Жук.

- Господин Жук также может быть причастен к попытке вывести из государственной собственности здание "Центра охраны здоровья животных" площадью почти 800 кв.м по адресу: г. Киев, ул. Салтыкова-Щедрина, 2. Несмотря на то, что "Центр охраны здоровья животных" еще не завершил процедуру ликвидации, господин Жук поставил свою подпись под ответом на запрос Фонда государственного имущества, где отметил, что не возражает против того, чтобы здание было отдано в аренду на 5 лет частной фирме – ООО "Спадок країни". По утверждению потенциального арендатора, в этом помещении он собирался обустроить музей прикладного искусства.

При этом в открытых источниках нет ни одного упоминания о проведении конкурса по предоставлению этого помещения в аренду. А само ООО "Спадок країни" до 9 апреля 2019 года имело другое название ООО "ТД Евронапрям". И специализировалась не на "Музейной деятельности", а на "неспециализированной оптовой торговле". А уже 10 апреля "ребрендированная" компания обратилась с просьбой предоставить ей в аренду здание ветклиники на Печерске - "под музей".

Основателем этой компании с уставным фондом 1 тыс.грн, как удалось выяснить журналистам OBOZREVATEL, является жена заместителя председателя ФГИ Евгения Асташева – Елена Древетняк.

Все эти обстоятельства наводят на мысль, что здание и землю на Салтыкова-Щедрина могли готовить к дальнейшему выведению из госсобственности и приватизации.

По неподтвержденным пока данным, по этому факту открытое уголовное производство.

- На действия Андрея Жука в должности первого заместителя председателя Госпродпотребслужбы неоднократно жаловались сотрудники различных структурных подразделений службы. Среди основных обвинений – коррупция, давление и более 40 незаконных увольнений работников в течение последних 2 лет. Среди уволенных – инвалиды, матери-одиночки, люди, находившиеся в отпусках по уходу за детьми. При этом Лапа и Жук игнорировали решения судов, которые обязывали восстановить незаконно уволенных работников на должностях.

Вместе с тем господин Жук, по свидетельству представителей трудовых коллективов различных подразделений Госпродпотребслужбы, назначал на должности людей без необходимого опыта и компетенции, что приводило к снижению эффективности работы службы и к постепенному свертыванию научной и лабораторно-диагностической деятельности этой структуры.

- Уже после освобождения Лапа и Жук назначили главой ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Андрея Бабарука, который до этого исполнял обязанности начальника. Назначение состоялось еще до проведения обязательного конкурса на эту должность. А сам Бабарук, по данным СМИ, является фигурантом двух уголовных производств по статьям 368 "Взятка" и 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". В рамках расследования возможной коррупционной деятельности Бабарука сотрудники ГБР незадолго до его назначения проводили обыски в помещении ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Кроме того, по данным активистов общественной организации "СтопКорр", при Бабаруке в области создана коррупционная схема, по которой предприниматели платили руководству местного филиала Госпродпотребслужбы за то, чтобы те не проверяли качество и безопасность продуктов, реализуемых на рынках города. Также активисты обладают информацией, что за свое назначение Бабарук заплатил лично Жуку 50 тысяч долларов.

Сейчас нам стало известно, что Андрей Жук собирается использовать ч.4 ст.87 Закона Украины "О государственной службе", по которой он может претендовать на вакантную должность в Госпродпотребслужбе. По информации, полученной нами из собственных источников, сейчас он с помощью давления заставляет написать заявление на увольнение по собственному желанию начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области Елену Матвиенко – с тем, чтобы занять эту должность самому.

Для реализации этого плана ему необходимо ходатайство от профильного министерства и согласие на такое назначение от действующего руководства Держпродспоживслужбы.

Учитывая изложенные выше факты, призываем не допустить назначения Андрея Жука на должность главы ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области. А также посодействовать проверке его возможной причастности к противоправным действиям – с последующим привлечением к ответственности, если эти факты найдут свое подтверждение.

Ведь речь идет не только о нанесении господином Жуком финансовых убытков государству и репутационных - Госпродпотребслужбе. Речь идет о здоровье и безопасности граждан Украины, обеспечение которых является приоритетной задачей этой службы.

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