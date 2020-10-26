Ребята умирали, а хозяйка авто устроила разборки: подробности смертельной аварии на Хмельнитчине

Страшная авария на Хмельнитчине унесла жизни двух подростков-друзей 15-летнего Артема Шимкова и 14-летнего Андрея Ковальчука. В старенький ВАЗ на большой скорости въехала "Хонда", в которой сидела компания пьяных местных мажоров. Виновники тут же разбежались, а владелица иномарки устроила скандал из-за разбитой машины.

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Выясняла, кто разбил авто

Маленький районный городок Волочиск в Хмельницкой области буквально гудит от возмущения. Тут в пятницу вечером, 23 октября, прямо в центре города Honda CR-V на огромной скорости вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась со старенькой "копейкой". Удар был такой силы, что пострадавших пришлось извлекать из машины с помощью гидравлических ножниц.

В результате в ВАЗе погиб один из пассажиров – 15-летний Артем, студент 1 курса лицея. Второго, 14-летнего Андрея, родственники увезли в больницу, но в 5 часов утра мальчик тоже умер. 24-летний водитель "копейки" был в сознании, сейчас он госпитализирован.

А вот во внедорожнике "Хонда" находилась подвыпившая компания. По словам родных погибших ребят, все они – дети местных предпринимателей. Среди них была и женщина – владелица автомобиля.

"Они все разбежались, полиции пришлось ловить. Эта женщина кричала, мол, мне все равно, что тут произошло, кто разбил мою машину? Ей было все равно, что там погибший парень, а второй на грани жизни и смерти, главное – ее автомобиль", – рассказывает тетя погибшего Артема Шимкова Оксана.

Женщина также говорит, что скорая на аварию приехала только через 40 минут. Поэтому родные сами на машинах везли своих детей в больницу. Скорая забрала только пострадавшего водителя, который был в сознании.

Очевидцы виновником аварии считают другого человека

В воскресенье, 25 октября, ребят похоронили. Теперь они лежат рядом, а две семьи объединило горе. Родные также возмущаются, что с момента ДТП прошло уже несколько дней, но до сих пор никто из следователей не выходил на связь.

"На следующий день мы простояли возле морга, но никто из правоохранителей к нам не подходил, не интересовался, ничего не рассказывал. Мы опасаемся, что это дело уже заминают, на свидетелей оказывают давление. Потому что во внедорожнике были непростые люди по нашим местным меркам. Это дети предпринимателей, сами бизнесмены. По словам очевидцев, за рулем находился выпивший молодой человек. А на освидетельствование привезли уже взрослого мужчину, и он оказался трезв! Боюсь, что это дело сейчас быстро замнут, и в лучшем случае виновный получит условное", – переживает Оксана.

В соцсети, где обсуждают гибель ребят, некоторые местные жители называют виновником ДТП совершенно другого человека, владельца одного из местных магазинов, который тоже был в машине выпивший. Другие считают, что на самом деле якобы прикрывают владелицу автомобиля.

В полиции Хмельницкой области говорят, что водителем оказался 40-летний местный житель, который сейчас находится под стражей.

"У него взяли анализы на алкоголь, но результатов еще нет. Он находится под стражей, ему избирается мера пресечения", – уточнили в полиции Хмельницкой области. Производство открыто по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства). По этой статье виновному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

А вот почему следователи не торопятся расследовать ДТП, и разговаривать с родными, в полиции поясняют выборами. Мол, все полицейские сейчас охраняют бюллетени и заняты.

"Вырвали и забрали мою душу"

О погибших ребятах в городке говорят только хорошее. Артем учился в лицее, занимался штангой, участвовал в различных соревнованиях, ездил по всей Украине. По словам его родственницы Инны Грицюк, у Артема было много медалей, он мечтал стать мастером спорта. Андрей учился в школе в 9 классе.

"Ребята участвовали в конкурсах, концертах. Ни в каких дурных компаниях или в драках никогда не были. В тот вечер они ехали к сестре Артема", – говорит родственница.

Педагоги Куриловской школы, где учились ребята, на своей страничке в соцсети написали: "Новость о смерти кажется безумной ошибкой! Невозможно в это поверить! Словами невозможно передать всю боль и печаль. Как страшный сон! В один миг перестали биться сердца двух чудесных ребят, которым только жить, любить и строить будущее. Андрей и Артем, вы навсегда останетесь в сердцах родных, будете жить среди нас, пока жива память о вас".

Сестра Андрея, Светлана Ковальчук, которая в момент аварии была за границей написала на своей страничке: "Мой маленький мальчик, моя опора, моя надежда, моя жизнь. Не могу поверить, что приеду домой увидеть своего ангела в последний раз. Какое горе пришло в наш дом. Эта сволочь забрала у меня не просто брата – она вырвала и забрала мою душу. Мой ангел, мой свет. я не могу поверить, что тебя уже нет", – написала девушка.