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27 сентября • обновлено в 19:54
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Реалии "русского мира": в сети показали печальный видеопрогноз по Крымскому мосту

28.1т Читать материал на украинском

В сети опубликовали видео обрушения автодороги в Москве, спрогнозировав аналогичную судьбу и незаконно построенному Крымскому мосту.

Соответствующий ролик распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В Москве при строительстве ЦКАД обрушился пролет. Крымский мост в будущем будет выглядеть именно так", – написали под видео на странице 25ЄС_EU_UA_NATO_USA в Twitter.

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В сети показали печальный видеопрогноз по Крымскому мосту

В сети показали печальный видеопрогноз по Крымскому мосту

Так, на кадрах видно, что участок конструкции буквально просел на глазах у строителей. Инцидент произошел 25 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что Крымский мост еще больше приблизился к просадке и разрушению после того, как оккупанты провели железнодорожные испытания.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Крымский мост
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Симонов Леонид
Симонов Леонид
На всякий случай просадку опор надо предусмотреть и принять меры, а именно: 1. Делать замеры, что, конечно, сейчас и делается. 2. Разработать уже сейчас технологию как предотвращения просадки (например, бурение наклонных скважин и цементацию грунта вокруг опор), так и безопасную эксплуатацию моста при просадке (например, путем наращивания высоты опор,например, под ж/д путями). Вариантов противодействия - несколько, даже достаточно. Главное, чтобы свидомая сволочь не торжествовала при оправдании своих предсказаний!
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2
1
Semenov Igor
Semenov Igor
Вот как то на первой фотографии в увеличинном месте - фрагмент Крымского моста и море вокруг, а на нижней фотографии - иной пейзаж и, по моему, не крымскимй.... и моря нет. А свидомые украинцы все время ловятся на этом и радуются... ну не идиоты ли? А в прочем - ....
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Виня Ксения
Виня Ксения
Semenov Igor, если у тебя дислексия и деменция, то не надо приписывать это другим.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рагули! Засуньте в дупу сосулю.может дупа перестанет подгорать от злости.
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3
2
Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Бабаев Бабай, ну и фантазии! А тебе помогло?
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