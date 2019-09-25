Реалии "русского мира": в сети показали печальный видеопрогноз по Крымскому мосту

В сети опубликовали видео обрушения автодороги в Москве, спрогнозировав аналогичную судьбу и незаконно построенному Крымскому мосту.

Соответствующий ролик распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В Москве при строительстве ЦКАД обрушился пролет. Крымский мост в будущем будет выглядеть именно так", – написали под видео на странице 25ЄС_EU_UA_NATO_USA в Twitter.

В сети показали печальный видеопрогноз по Крымскому мосту

Так, на кадрах видно, что участок конструкции буквально просел на глазах у строителей. Инцидент произошел 25 сентября.

В москве при строительстве цкад обрушился пролёт. Крымский мост в будущем будет выглядеть именно так)))) 25.09. pic.twitter.com/BfpcDwGyt4 — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) September 25, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что Крымский мост еще больше приблизился к просадке и разрушению после того, как оккупанты провели железнодорожные испытания.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!