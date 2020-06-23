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Разрушительная стихия "похоронила" дорогу на Прикарпатье: появилось видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Разрушенная дорога на Прикарпатье (источник: Корреспондент)

Разрушенная дорога на Прикарпатье (источник: Корреспондент)

В Ивано-Франковской области мощные ливни спровоцировали оползень в горной местности, который буквально уничтожил одну из дорог местного значения.

Речь идет о дороге между Микуличиным и Яремчим. Соответствующее видео появилось в YouTube. Очевидцы утверждают, что проезда по этому пути сейчас вообще нет из-за последствий непогоды (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Стихия уничтожила дорогу на Прикарпатье

Стихия уничтожила дорогу на Прикарпатье Скриншот видео

Проезд по дороге на Прикарпатье полностью перекрыт

Проезд по дороге на Прикарпатье полностью перекрыт Скриншот видео

Деревья и камни образовали гати на разрушенной дороге

Деревья и камни образовали гати на разрушенной дороге Скриншот видео

На кадрах видно, что дорожное полотно оказалось под плотным слоем ила, который нанесли потоки воды с гор. Кроме того, все усеяно обломками стволов деревьев и камнями. В некоторых местах на дороге даже образовались своеобразные гати.

Дорога превратилась в сплошную горную реку

Дорога превратилась в сплошную горную реку Скриншот видео

Последствия непогоды на Прикарпатье

Последствия непогоды на Прикарпатье Скриншот видео

Разрушенная дорога между Яремчим и Микуличиным

Разрушенная дорога между Яремчим и Микуличиным Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • из-за наводнения на западе Украины объявили сначала второй (оранжевый), а 23 июня третий (красный) уровень опасности.

  • В результате непогоды уровень воды в реках поднялся до 2 метров, размыты дороги, подтоплены мосты и частично разрушены дамбы.

  • В целом в Украине из-за дождя пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Кировоградская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Одесская и Ривненская области.

  • В Карпатах из-за разрушений, вызванных мощными ливнями, погибли три человека – две женщины и мужчина.

  • Так, в селе Дземброня пожилая женщина упала в бурный поток и утонула. А в Яблунице в реку слетел автомобиль – водитель и пассажирка погибли.

УкраинаИвано-Франковск
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  1. /Общество