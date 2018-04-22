Седьмая Детская.
Субботним вечером в приемном отделении дежурной по Киеву челюстно-лицевой травмы не протолкнуться от детей, родителей и фельдшеров скорых.
Звонили в три частные клиники, везде отказ - челестой-лицевой у нас нет.
Езжайте в седьмую городскую детскую.
Только в этот конкретный момент времени, я насчитал двадцать травмированных детей. У кого разорванная губа, у кого рассечен лоб, у кого разбита голова, у кого пробит висок.
Кто-то плачет от обиды, кто кричит от боли, кто-то стоически терпит и с ужасом в глазах смотрит на происходящее вокруг.
Людей полно, родители нервничают, атмосфера беспокойная, но врачи и медсестры приемного отделения работают четко как часы.
А ведь уже поздний вечер длинного выходного дня.
Мы только зашли нас сразу встретила медсестра, улыбнулась и пригласила в Кабинет. Тут уже другая медсестра оперативно записали наши данные и опросила о случившемся. Ещё минута и нас уже осматривает лицевой хирург.
Её уверенность и дружелюбие сразу же успокаивает малыша и придаёт спокойствия нам. Она оглашает вслух каждое своё действие, а заодно рассказывает, что нужно сделать, чтобы травма зажила быстрее.
В этот раз нам повезло больше других - мы отделались легким испугом и уехали домой. Но даже если бы было что-то посерьезнее я был абсолютно уверен, что приехал по адресу и тут точно помогут.
Эти люди абсолютно бескорыстно, дружелюбно и с улыбкой на лице профессионально принимают и спасают наших детей.
Спасибо!
Знаю.
Меня читают, поэтому напишу ещё пару слов.
Виталий Кличко.
Сделайте, пожалуйста, приемные отделения городских детских больниц, которые дежурят по городу.
Разорванные в клочья диваны в коридорах, дырявое стоматологическое кресло вместо нормального осмотрового в кабинете лицевого хирурга и полное отсутствие лояльности к маленьким пациентам, ради которых эта Больница и работает.
Сделать здесь веселый детский ремонт, оснастить необходимым оборудованием, поставить кулер с водой для родителей и маленький игровой уголок для детей, и эти стены дополнили бы этих прекрасных врачей и стали бы kids friendly.
А вообще, конечно, лучше сюда не попадать.
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