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"Раздувается, как пузырь": в России Крым назвали раковой опухолью и ядом

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Оккупированный Крым сравнили с раковой опухолью, от которой расходятся метастазы по российскому обществу.

"Крым раздувается как пузырь внутри системы. Он не может быть локализован. От него ежедневно разбегаются в разные стороны раковые клетки внутри всей государственной и общественной ткани", – сказал в своей статье для "Нового времени" российский политолог Александр Морозов.

По его словам, вооруженная аннексия Крыма привела к тому, что в России приходится постоянно изобретать и распространять "аргументы лжи", оправдывающие оккупацию.

Крымский мост

Крымский мост

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"Крым является ядом, который непрерывно пять лет впрыскивается мелкими дозами в организм всей системы российского образования, культуры и в целом всей повседневной системы аргументации национальной идентичности. Приходится непрерывно изобретать, распространять, обсуждать на ток-шоу различные "аргументы лжи", обосновывающие Крым. Эта ложь должна быть инкорпорирована в школьные учебники, в киносюжеты, в систему правовой подготовки чиновничества, во все поры и щели социального пространства", – пишет эксперт.

Морозов отмечает, что российское общество не может жить с фактами "несправедливого присвоения" Крыма и тем, что участвовало в попытке раздела Украины.

"Поэтому приходится непрерывно производить тот же "клей аргументации", из которого состоял учебник "История КПСС" в позднесоветский период, то есть сплошную витиеватую ложь, которая была призвана показать правоту "генеральной линии", несмотря на непрерывные ошибки и насилие. Само по себе это "извращение ума" превращается в большую машину, которую нельзя потом будет вынуть из государства без ущерба для всего организма. Между этой машиной лжи и государством возникает знак равенства", – подчеркивает политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму произошел оползень, который затронул часть аэропорта "Бельбек" под Севастополем.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Тег
Новости России
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Grich Lara
Grich Lara
Коротше,навіть діти маленькі знають,що красти чуже гріх і,навіть, якщо рахувати,що чуже колись було своїм,то й це не привід вдиратися до когось і забирати силою,для цього є суд,тобто легальний шлях,бо повернемось до хаосу,коли кожен буде утверджувати свою правду силою,людство ніяк не хоче вчитися на своїх помилках,бо ,мабуть,легше "забрать поделить",ніж створити і подарувати
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