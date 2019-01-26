''Раздевали до трусов, били током'': украинка рассказала, как попала в плен за помощь ВСУ

Сотрудница больницы поселка Очеретино Донецкой области Ольга Политова, которая два года провела в плену террористов "ДНР" и была освобождена в декабре 2017 года, рассказала, что несколько раз передавала взрывчатку украинским диверсионным группам в Донецк, пока ее не сдала главный врач.

Как рассказала 64-летняя женщина в интервью "Цензор.НЕТ", в 2015 году она начала ездить из Донецка на работу в Очеретино. В амбулатории в поселке она познакомилась с украинскими военными, и после разговоров с ними выяснилось, что им нужны сведения по Донецку.

"После того, как я начала собирать информацию, меня попросили передавать взрывчатку и взрыватели для ДРГ в сам Донецк. И я согласилась. Ни чуточки не было страшно. Пусть взрывают, пусть убирают всю нечисть и гадость в моем родном городе. Молодые ребята гибнут, украинских бойцов обстреливают из всего, чего только можно. В мою страну зашла Россия, чеченцы… С оккупантами надо бороться всеми способами! А меня как пенсионерку кто будет проверять на блокпосту, лазить в моих продуктах? Этот расчет долгое время и работал", — рассказала Политова.

По словам женщины, террористам ее сдала главный врач Татьяна Рябуха, которая считала, что "во всех бедах виновна украинская армия" и была свидетельницей ее встреч с бойцами ВСУ.

"Мы с ней не раз вместе ездили в Очеретино. Всякий раз я была в ужасе от ее разговоров: "Укропы по нам стреляют, убивают нас, рушат город". По ее мнению, "ополченцы" ничего этого не делали… Почему она не работала в Донецке, а ездила на украинскую территорию? А где бы она там нашла такую работу — сама себе выписывала зарплату и стопроцентную премию… После своего освобождения я добилась, чтобы по ней завели уголовные дела по факту сепаратизма", — отметила она.

Политову захватили в плен в ноябре 2015 года, когда она перевозила почти 3 кг взрывчатки и 12 детонаторов в коробке из-под медикаментов, которые лежали на заднем сиденье и были прикрыты постельным бельем и подушками. Женщину пытали выпускники университета, в котором работала ее дочь.

"Я ехала на своей машине с гражданским мужем и приятельницей. Им надо было в пенсионный фонд. В Верхнеторецком на трассе Донецк-Горловка на месте заправки сделали таможенный пункт. Вот там и провели тщательный досмотр машины. А выше таможни стоял джип – ждал меня. Я сразу обратила на него внимание. Такое не может быть совпадением… Я особо и не прятала ничего. Сразу сказала, что взяла передачу в аптеке "Рыбка" в Димитрове, мол попросили передать ее в Донецк. Говорила, что была уверена — внутри медикаменты. На этом все время настаивала…. Если б они это узнали, вычислили бы ДРГ, а меня сразу же расстреляли б… Я утверждала, что мне передали чужую передачу, и я не вникала, что там внутри, потому что доверяла людям, которые попросили об услуге. Говорила, что ко мне должны были приехать и все забрать. Сама я не знала, кому коробка предназначалась", — рассказала женщина.

"Молодые люди лет 27-28 раздевали меня до трусов, бросали на металлический стол, обкладывали мешками с мокрым песком и крутили динамо-машину, пробивая мое тело током. Делали это до тех пор, пока я не теряла сознание. Зато на второй день после этого благородно привезли меня в медпункт МГБ, где сделали кардиограмму, пригласили врачей… С тех пор я не чувствую два пальца на правой руке. По ним, такое ощущение, постоянно ползают мурашки", — вспомнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января на Донбассе в ходе выполнения боевой задачи пропал боец ВСУ. Террористы заявили, что взяли его в плен.

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