Растущая луна в ноябре: маг пояснил, чего нужно бояться

В период растущей луны, до 11 ноября включительно, маг ведической традиции Игорь Мехеда порекомендовал провести обряд для нахождения "второй половинки", а также для очищения энергетики помещений.

"Период, когда Луна растущая, благоприятен для любых новых начинаний. В эти дни благоприятно открывать фирмы, подавать прошения, регистрировать проекты", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

По его словам, понедельник, 4 ноября, отмечен в лунном календаре как день первой четверти. "Сегодня людей могут посетить умные мысли и неожиданные способы решения ситуаций", – пояснил маг.

Он добавил, что на 4 ноября выпадает так называемый День Гекаты, когда "энергия Луны сильно возрастает". "Сегодня следует не допускать опасных ситуаций, потому что могут быть запущены разрушительные процессы", – предупредил он.

На растущей Луне Игорь Мехеда порекомендовал провести обряд с "лунным зайчиком"

В период растущей Луны, с начала месяца до 11 ноября включительно, он порекомендовал провести обряд "на появление в жизни второй половинки, новых друзей или клиентов". Игорь Мехеда пояснил, что для этого необходимо ночью выйти на улицу, повернуться лицом к Луне и произнести такую фразу: "Великая Мать Миров, дай мне мою половинку (или друзей, или клиентов)".

"Затем мысленно посылаем из сердечного сплетения в сторону Луны любовь. Луна в ответ тоже пошлет луч, который вы обязательно почувствуете. Потом нужно 5 раз обернуться по часовой стрелке (левое плечо вперед, правое назад) с центром вращения на левой пятке. Затем, не оглядываясь и ни с кем по дороге не разговаривая, возвращаться домой и ложиться спать", – пояснил маг. "Результаты начинают появляться уже на следующий за обрядом день", – пообещал он.

На растущей Луне Игорь Мехеда порекомендовал провести обряд с "лунным зайчиком", который позволит "существенно улучшить энергетику помещений и сделать ее благоприятной". Для этого ночью необходимо найти в зеркале отражение луны и пройти этим "зайчиком" по всем стенам квартиры или офиса.

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