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"Расслабься и сядь на бутылку!" Скрыпин жестко ответил Шарию из-за Соколовой

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Журналист Роман Скрыпин поддержал свою коллегу Янину Соколову в конфликте с блогером Анатолием Шарием.

Он опубликовал видео, в котором пояснил суть скандала вокруг выделения 400 тысяч гривен из госбюджета на финансирование проекта на YouTube.

"Ни один видеоблог не является бесплатным. Все в жизни что-то стоит... Человек, который посчитает стоимость производства программы по 25 тысяч одной... А сколько людей работает, давайте посчитаем: четыре камеры, четыре оператора, на кнопках сидит еще один человек, бус, аренда помещения, монтажные часы... И получится та же сумма", - сказал журналист.

Новости
Ответ Шарию: Янина Соколова записала обращение к украинцам

"Тем доброжелателям, которые так прониклись такой уж огромной суммой в 400 тысяч гривен, я предлагаю расслабиться и сесть на бутылку. У вас это хорошо получится", - добавил Скрыпин.

Шарий и Скрыпин

Шарий и Скрыпин

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне писательница Лариса Ницой призвала украинцев заблокировать YouTube-канал Анатолия Шария. Блогер быстро отреагировал и устроил перепалку в комментариях.

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Персоны
Анатолий Шарий Роман Скрыпин Янина Соколова
Место
Украина
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