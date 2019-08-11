"Расслабься и сядь на бутылку!" Скрыпин жестко ответил Шарию из-за Соколовой

Журналист Роман Скрыпин поддержал свою коллегу Янину Соколову в конфликте с блогером Анатолием Шарием.

Он опубликовал видео, в котором пояснил суть скандала вокруг выделения 400 тысяч гривен из госбюджета на финансирование проекта на YouTube.

"Ни один видеоблог не является бесплатным. Все в жизни что-то стоит... Человек, который посчитает стоимость производства программы по 25 тысяч одной... А сколько людей работает, давайте посчитаем: четыре камеры, четыре оператора, на кнопках сидит еще один человек, бус, аренда помещения, монтажные часы... И получится та же сумма", - сказал журналист.

"Тем доброжелателям, которые так прониклись такой уж огромной суммой в 400 тысяч гривен, я предлагаю расслабиться и сесть на бутылку. У вас это хорошо получится", - добавил Скрыпин.

Шарий и Скрыпин

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне писательница Лариса Ницой призвала украинцев заблокировать YouTube-канал Анатолия Шария. Блогер быстро отреагировал и устроил перепалку в комментариях.

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