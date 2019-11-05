Раскаляется до +75: уникальную пустыню Украины показали из космоса

NASA сняли из космоса уникальные Олешковские пески под Херсоном. Кадры сделал спутник Landsat 8.

Находится уникальная пустыня в 30 км от Херсона. Снимки были сделаны 15 июня 2019 года, говорится на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"К северу от Черного моря ландшафт южной Украины изобилует привлекательными рельефами. Многие задаются вопросом: что это? Примерно в 65 километрах к северо-западу от красочных лагун Сиваша, лесы резко переходят в пески. Этот овальный регион на фото, известный как Олешковские пески, является крупнейшим песчаной ареной в Украине и вторым по величине в Европе", – говорится в сообщении.

Площадь массива превышает 1620 кв. км. Высота барханов достигает 5 метров. Вокруг песчаных просторов были посажены густые заросли сосен. Но за последние 30 лет песок "мигрировал" в лесные районы. Летом песок в пустыне нагревается до 75 градусов.

Уникальную пустыню в Украине показали из космоса NASA

Уникальную пустыню в Украине показали из космоса NASA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA зафиксировали мощнейший межпланетный удар Солнца.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!