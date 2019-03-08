"Расчленили беременного мальчика!" Соколова прошлась по нашумевшему фейку о березке

Украинская журналистка Янина Соколова Ярко высмеяла раскрученный фейк российской пропаганды о том, как в Севастополе коммунальщики умышленно "расчленили" символ "русского мира" — березку, повторив опыт "банедровцев".

Украинка отметила, что судя по риторике свидетельницы "расправы", оккупанты планируют обвинять украинских националистов во всех своих бедах. Яркую зарисовку на эту тему она представила в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"В городе сломали березку, и женщина, искренне переживая, приплела сюда бандеровцев! Вы только вдумайтесь: березка расчленена, как тела на бандеровской лесопилке! В России теперь любое происшествие можно объяснить украинскими фашистами. Дочка получила двойку в школе — во всем виновата сдвоенная молния на гербе СС "Галичина"! Бомж покусал собаку, как немецкая овчарка красного комиссара! Школьники надышались газом из зажигалки, как сами знаете кто, сами знаете где!" — с сарказмом отмечает Сколова.

После этого она начала разбирать матрешек, сопровождая открывание каждой из них забавным комментарием.

"Аааа, бандеровцы расчленили березовый символ России! Аааа, каратели расчленили беременного березового мальчика! Аааа, укропы расчленили сына беременного березового мальчика! А этого невысокого крепкого березовго мальчика бандеровцам не расчленить! Он им не по зубам!" — улыбаясь, сказала журналистка, держа в руке самую маленькую фигурку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сколова раскусила нелепый фейк российского пропагандистского телевидения о якобы атаке украинского националиста на продавщицу из-за Coca-Cola с картой Украины без Крыма.

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