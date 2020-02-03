27-го января, в день памяти Холокоста, некоторые сайты запустили дезу о том, что я живу в Москве. Пошла она из России, но её активно подхватили в Украине. На сайте OBOZREVATEL некий Соловей-аналитик пишет, что "Долинский активно клеймит "антисемитов" в украинской власти и обществе, а также прославляет СССР".
"Деятельность Долинского", - продолжает он, - "является частью российской пропагандистской концепции, которую продвигает Кремль". Соловей призывает "украинские и мировые СМИ прекратить представлять Эдуарда Долинского как "украинского" общественного деятеля и бездумно транслировать его российскую пропаганду".
Я не удивлен: ничего нового в этом нет. Очередная дешевая попытка скомпрометировать, заставить замолчать, напугать. Раньше, меня называли агентом Моссада, сейчас - агентом Кремля. В июне 2018 года Минкультуры Украины приняло постановление "По поводу провокационных и спекулятивных заявлений главы Еврейского комитета Украины Эдуарда Долинского".
В документе говорилось, что "Долинский распространяет неправдивые и спекулятивные сведения в отношении якобы высокого уровня антисемитизма в Украине и шельмует взвешенную, подкрепленную данными авторитетных социальных исследований позицию главы Ваад Иосифа Зисельса, который дает объективную оценку динамики антисемитских настроений и языка ненависти в нашей державе".
Это все потому, что аргументов против того, о чем я говорю, у них нет. Это значит, что я говорю правду и крыть её нечем. Правды они боятся, как вампиры боятся дневного света: на солнце они разрушаются. Поэтому, противодействовать могут только используя тьму, ложь и фейки.
Но, дело не только во мне. На самом деле, это атака на все гражданское общество. Потому, что антисемитизм, отрицание Холокоста, героизация массовых убийц – это отрицание базовых ценностей человеческого общества, европейских ценностей.
Правда о Холокосте очень важна именно сегодня, когда ее пытаются исказить и переписать. Если позволить этому случиться, то под угрозой окажется все общество. Лживые нападки на тех, кто говорит о Холокосте, антисемитизме, ксенофобии – это прямая атака на нашу нравственность, на гражданское общество, неприкрытая угроза нашим свободам.
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