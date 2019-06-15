В ночь с 14 на 15 июня на шахте "Центральная" ГП "Торецьквугилля" (город Торецк, Донецкая область), в которой работало 119 горняков, произошел обвал породы.

В результате ЧП погиб 36-летний шахтер, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на горизонте 1146 метров на участке №42 в результате внезапного выброса угольно-газовой смеси.

В Донецке на шахте произошло смертельное ЧП capital.ua

"На аварийном участке находилось 2 горняка, один спасся самостоятельно. 15 июня в 3:15 найдено тело второго горняка, 1983 г.р. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность", — сообщили в госслужбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" предсказали трагедию на шахте на Львовщине. Двое горняков погибли в селе Селец Сокальского района в ночь на 29 мая из-за обвала пород.

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