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15 октября • обновлено в 16:58
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"Живут, как животные!" В Крыму поставили на место "понаеха" из России

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Жители Крыма устроили в сети перепалку с россиянином, который переехал на аннексированный полуостров.

Поводом для спора стала повсеместная установка оккупантами металлодетекторов. Подтверждающую переписку из паблика Феодосии опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Так, пользователь Олег Андреев "наехал" на крымчан из-за несогласия с действия "властей". "Металлодетекторы им не нравятся. А как какое ЧП, так виновата власть, Медведев, Путин, Сечин и т. д. Может лучше перестраховаться сейчас, чем потом жалеть?" – написал он.

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В Крыму поставили на место "понаеха" из России

В Крыму поставили на место "понаеха" из России

"Как всегда, понаехи за заборы, сами привыкли жить, как животные в клетке, и нам свое пытаются навязывать. Как мы столько лет без заборов жили и терактов не было!" – ответили ему.

"То есть, делаем вывод когда была Украина, никаких ЧП не могло быть. Там, где появляется руссня вероятность ЧП возрастает до 100%", – добавили в комментариях.

В Крыму поставили на место "понаеха" из России

Скриншот

В Крыму поставили на место "понаеха" из России

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированной Ялте начали сбор подписей за запрет установки оккупантами заборов у моря.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Немо Александр
Немо Александр
Ну слава Богу - поставили на место. Перемога!!!)))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Рано или поздно Крым вернут и прийдеться им обратно ехать)
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Mega Death
Mega Death
Всегда веселит этот наивный сельский примитивизм украинцев))
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