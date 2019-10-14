"Вопрос отложен": в ОП сделали жесткое заявление по разведению войск на Донбассе

В Офисе президента заявили о невозможности разведения войск в Золотом Луганской области без устойчивого прекращения огня.

Об этом в эфире Hromadske заявил заместитель главы ОПУ Юрий Костюк отметив, что этот вопрос пока отложен.

ВСУ

"Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос (разведение — Ред.) отложен, чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось", — сказал он.

При этом Костюк заверил, что когда отвод сил произойдет, украинская власть сможет обеспечить безопасность местных жителей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 13 октября, оккупанты обстреляли из гранатометов участок разведения сил возле населенного пункта Золотое на Донбассе, снова сорвав договоренность.

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