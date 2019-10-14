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14 октября • обновлено в 19:57
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"Вопрос отложен": в ОП сделали жесткое заявление по разведению войск на Донбассе

1.7т Читать материал на украинском

В Офисе президента заявили о невозможности разведения войск в Золотом Луганской области без устойчивого прекращения огня.

Об этом в эфире Hromadske заявил заместитель главы ОПУ Юрий Костюк отметив, что этот вопрос пока отложен.

ВСУ

ВСУ

"Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос (разведение — Ред.) отложен, чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось", — сказал он.

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При этом Костюк заверил, что когда отвод сил произойдет, украинская власть сможет обеспечить безопасность местных жителей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 13 октября, оккупанты обстреляли из гранатометов участок разведения сил возле населенного пункта Золотое на Донбассе, снова сорвав договоренность.

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Персона
Юрий Костюк
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Донбасс Офис президента
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Ну ладно, продержатся орки 7 дней и не будут стрелять. Всу отведут войска. А если на 8 или 9 день русня опять начнет стрелять, всу будут назад возвращаться, на оставленные позиции? И потом туда сюда ходить?))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Жукова Тоня, удобно в окопе писать? или ты на диване?))
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