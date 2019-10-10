"В глазах скорбь": воин АТО написал трогательный пост о Порошенко

Ветеран АТО Алексей Петров на своей странице в Facebook написал трогательный пост о пятом президенте Украины Петре Порошенко. Он отметил, что на Порошенко сейчас страшно смотреть – "улыбается, а в глазах скорбь".
Как отмечает военный, все, что пятый президент строил пять лет на внешнеполитической арене, сейчас рушится с радостным визгом. Он добавил, что Порошенко на каждый вопрос имел четкий, исчерпывающий ответ – какая была стратегия, чего добивались и почему не гнулись под Кремль.
Петров описал одну из ситуаций, когда Порошенко пригласил его с коллегами поговорить о войне.
Facebook Алексей Петров
"Только рты открыли, чтобы поговорить с Александром Погребиским и Евгением Пановым про войну, только стали подбирать мягкие, не сильно угловатые матюки, чтобы высказать своё мнение, касаемо угрозы гибридной капитуляции, как неожиданно за спиной:
- О! Привет, парни!
- Здра…Здравствуйте, Петр Алексеевич!
- (смеется) Что тут Шепчетесь?
- Та это…Как всегда, про войну! О чём мы ещё можем говорить?
- Действительно… Ну пошли в мой кабинет, пообщаемся вместе!
За пятнадцать минут успели и кофе насербаться и поговорить о многом", - вспомнил Петров.
Он добавил еще один диалог.
"- Ну ничего, ребята! Мы еще поборемся за Украину!
- У нас другого выбора нет!
- Именно такого ответа я и ждал от вас! Слава Украине!
- Героям Слава!"
Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предложил 7 шагов во избежание Украиной "российской ловушки" в связи с принятием страной "формулы Штайнмайера".
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!