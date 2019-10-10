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10 октября • обновлено в 21:32
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"В глазах скорбь": воин АТО написал трогательный пост о Порошенко

13.2т Читать материал на украинском

Ветеран АТО Алексей Петров на своей странице в Facebook написал трогательный пост о пятом президенте Украины Петре Порошенко. Он отметил, что на Порошенко сейчас страшно смотреть – "улыбается, а в глазах скорбь".

Как отмечает военный, все, что пятый президент строил пять лет на внешнеполитической арене, сейчас рушится с радостным визгом. Он добавил, что Порошенко на каждый вопрос имел четкий, исчерпывающий ответ – какая была стратегия, чего добивались и почему не гнулись под Кремль.

Петров описал одну из ситуаций, когда Порошенко пригласил его с коллегами поговорить о войне.

"В глазах скорбь": воин АТО написал трогательный пост о Порошенко

Facebook Алексей Петров

Новости
Обсудили санкции против РФ и "формулу Штайнмайера": Порошенко поблагодарил посла Канады за поддержку Украины

"Только рты открыли, чтобы поговорить с Александром Погребиским и Евгением Пановым про войну, только стали подбирать мягкие, не сильно угловатые матюки, чтобы высказать своё мнение, касаемо угрозы гибридной капитуляции, как неожиданно за спиной:

- О! Привет, парни!

- Здра…Здравствуйте, Петр Алексеевич!

- (смеется) Что тут Шепчетесь?

- Та это…Как всегда, про войну! О чём мы ещё можем говорить?

- Действительно… Ну пошли в мой кабинет, пообщаемся вместе!

За пятнадцать минут успели и кофе насербаться и поговорить о многом", - вспомнил Петров.

Он добавил еще один диалог.

"- Ну ничего, ребята! Мы еще поборемся за Украину!

- У нас другого выбора нет!

- Именно такого ответа я и ждал от вас! Слава Украине!

- Героям Слава!"

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предложил 7 шагов во избежание Украиной "российской ловушки" в связи с принятием страной "формулы Штайнмайера".

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Персона
Петр Порошенко
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Иванов Александр
Иванов Александр
Один мальчик привел свою прабабушку. Которая не только видела Ленина. Но разговаривала с ним. - Значит, внучки, мою я полы в Смольном. Вижу - Ленин идет и бутерброд жует. Дай, - говорю, Владимир Ильич, откусить маленько. А то я не жрамши со вчера. А он глянул на меня, спрятал бутерброд. И отвечает: "А вот хрен тебе!" А глаза у него, внучки, были добрые-добрые..
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
После этих слов, ветерану ато осталось только отсосать у шоколадного
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Громозека Иван
Громозека Иван
Водяра у него в глазах плещется...
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