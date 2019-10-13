"Улыбка и окружение": названы ТОП 5 способов перестать нервничать

Американский психолог Натали Датилло составила список рекомендаций для тех, кто хочет вырваться из замкнутого круга ежедневного стресса. По ее словам, победить свои страхи под силу каждому.

Об этом сообщает НВ. При этом эксперт отметила важность работы над собой, поскольку постоянный стресс лишь угнетает психологическое и физическое состояние.

Победить свои страхи под силу каждому

Научитесь анализировать свой страх

Пациентам с хронической тревогой психолог советует записать на бумаге список того, что вызывает у них страх, а потом оценить его. Чаще всего пациенты, которые регулярно составляют такие списки, постепенно начинают понимать истинную цену своим страхам. И если не все, то многие пункты списка причин для беспокойства со временем просто исчезают, подчеркивает Датилло.

Тщательно подбирайте окружение

По мнению Датилло, правильное окружение является главным инструментом борьбы с тревогой и пессимизмом. Если вокруг вас будут преимущественно люди оптимистичного склада, то вам будет проще перестроиться на позитивный лад, уверена эксперт.

При этом ее коллега Стив Гросс также подчеркивает необходимость поддержания социальных связей, желательно с людьми, которые поднимают вам настроение. Это дает чувство защищенности и уверенности, отмечает врач.

Старайтесь чаще улыбаться

По словам Датилло, все больше исследований показывают, что существует прямая связь между разумом и телом. Чем лучше вы о себе думаете, тем лучше функционирует ваш организм, говорит она. Иногда радость является источником улыбки, но иногда причина и следствие меняются местами, и улыбка может стать причиной для радости и оптимизма.

"Даже если вы не чувствуете радость или веселье, иногда стоит заставить себя улыбнуться. Порой удается обхитрить свой организм и заставить его чувствовать", — подтверждает ее слова Гросс.

Сфокусируйтесь на решениях, а не на проблемах

Одно из главных отличий оптимистов от пессимистов — в области отношения к проблемам, говорят психологи. И если пессимисты склонны бояться проблем и тревожиться из-за них, то оптимисты больше склонны искать решение проблемы; они не жалуются, а фокусируются на действиях.

Отмечайте хорошие моменты вашей жизни

Некоторые психологи рекомендуют простой способ борьбы с пессимизм, чувством беспокойства и беспросветности. Начните свое утро с мыслей о том, за что вы благодарны в этой жизни. Найдите и зафиксируйте мысль о событии, которое вас греет, и за которое вы хотите выразить условную благодарность.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о советах от Министерства здравоохранения, которые помогут побороть кошмарные стрессы.

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