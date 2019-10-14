Главная Новости
14 октября • обновлено в 15:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Сломали челюсть и нос": стало известно, за что в Киеве раскороновали вора в законе

5.7т Читать материал на украинском

Украинского вора в законе Андрея Недзельского по кличке "Неделя" избили и "раскороновали" за попытку устранить своего конкурента, другого уголовного авторитета, при помощи связей в полиции.

Об этом сообщает "Страна.ua". По данным издания, инцидент произошел на свадьбе дочери криминального авторитета Олега Крапивина по кличке "Олег Бакинский".

Андрей Недзельский по кличке "Неделя"

Андрей Недзельский по кличке "Неделя"

Скрин видео CrimeTime

Новости
Контролировали "воры в законе": в Украине накрыли крупную банду

Андрей Недзельский враждовал с другим уголовником по кличке "Нодар Руставский", которого год назад похитили люди, которые представлялись "оперативниками уголовного розыска".

"На самом деле они не были сотрудниками угрозыска, а состояли в другом департаменте. Нодара Руставского бросили в подвал, при этом пояснили, что проводится некая оперативная работа. Но никаких санкций суда у них не было. Через неделю Нодара выкупили за пятьдесят тысяч евро его люди", – рассказал источник издания.

Впоследствии воры пришли к выводу о связях Андрея "Недели" с крупными чинами из полиции. При этом он сам их особо не скрывал. Уголовники решили, что "Неделя" пытается разобраться со своим недругом "Нодаром Руставским" руками "ментов", что является "табу" в криминальном сообществе.

Недзельского пригласили на свадьбу к Олегу Крапивину по кличке "Олег Бакинский". После очной ставки с другим "авторитетом", "вор в законе" Умка с другими ворами стали избивать вора Андрея Недзельского.

"Неделе" сломали нос и челюсть и выбросили из ресторана. По воровским понятиям, избиение вора в законе равными по рангу людьми считается унижением и автоматически "раскоронацией". После этого "Неделя" был вынужден обратиться к медикам и только вчера вышел из больницы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как 1 августа в Запорожье в собственном дворе убили местного криминального авторитета. Жертвой оказался Алексей Петров по прозвищу "Петрик".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
9
Смешно
10
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel