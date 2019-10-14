"Сломали челюсть и нос": стало известно, за что в Киеве раскороновали вора в законе

Украинского вора в законе Андрея Недзельского по кличке "Неделя" избили и "раскороновали" за попытку устранить своего конкурента, другого уголовного авторитета, при помощи связей в полиции.

Об этом сообщает "Страна.ua". По данным издания, инцидент произошел на свадьбе дочери криминального авторитета Олега Крапивина по кличке "Олег Бакинский".

Андрей Недзельский по кличке "Неделя" Скрин видео CrimeTime

Андрей Недзельский враждовал с другим уголовником по кличке "Нодар Руставский", которого год назад похитили люди, которые представлялись "оперативниками уголовного розыска".

"На самом деле они не были сотрудниками угрозыска, а состояли в другом департаменте. Нодара Руставского бросили в подвал, при этом пояснили, что проводится некая оперативная работа. Но никаких санкций суда у них не было. Через неделю Нодара выкупили за пятьдесят тысяч евро его люди", – рассказал источник издания.

Впоследствии воры пришли к выводу о связях Андрея "Недели" с крупными чинами из полиции. При этом он сам их особо не скрывал. Уголовники решили, что "Неделя" пытается разобраться со своим недругом "Нодаром Руставским" руками "ментов", что является "табу" в криминальном сообществе.

Недзельского пригласили на свадьбу к Олегу Крапивину по кличке "Олег Бакинский". После очной ставки с другим "авторитетом", "вор в законе" Умка с другими ворами стали избивать вора Андрея Недзельского.

"Неделе" сломали нос и челюсть и выбросили из ресторана. По воровским понятиям, избиение вора в законе равными по рангу людьми считается унижением и автоматически "раскоронацией". После этого "Неделя" был вынужден обратиться к медикам и только вчера вышел из больницы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как 1 августа в Запорожье в собственном дворе убили местного криминального авторитета. Жертвой оказался Алексей Петров по прозвищу "Петрик".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!