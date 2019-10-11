"Русско-богатое гетто?" Появились новые фото итальянской виллы Зеленского

В сети показали, как выглядит вилла президента Украины Владимира Зеленского на курорте Форте-дей-Марми в Италии.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook Осман Пашаев. Он рассказал о впечатлениях от города (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Пугали, что Форте-дей-Марми — русско-богатое гетто. Приехали. Ни разу русской речи, никаких русских вывесок. Спокойный городок из частных вилл", – написал журналист.

Вилла Зеленского в Италии: новые фото Facebook Османа Пашаева

"Кстати, в Форте-дей-Марми самая некрасивая и неудобная станция из тех, которые попались на лигурийском побережье. Даже туалет не работает. Но, видимо, никто из жителей не пользуется ею. Все на машинах. Кроме нас из поезда вышли только африканские эмигранты", – добавил он.

Дом Зеленского, по словам Пашаева, расположен не прямо у моря, а на 3 или 4 линии. Под виллой журналист заметил свежий пакет мусора.

Вилла Зеленского в Италии: новые фото Facebook Османа Пашаева

Вилла Зеленского в Италии: новые фото Facebook Османа Пашаева

Вилла Зеленского в Италии: новые фото Facebook Османа Пашаева

Вилла Зеленского в Италии: новые фото Facebook Османа Пашаева

Вилла Зеленского в Италии: новые фото Facebook Османа Пашаева

Как ранее писал OBOZREVATEL, Зеленский через свою компанию владеет 15-комнатной виллой на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми. Это место известно как курорт для российских олигархов.

Сам президент заявлял, что вилла – это инвестиция, и он готов продать ее, если понадобятся деньги. При этом, Зеленского уличили в том, что он не задекларировал недвижимость.

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