"Писали с потолка": появились подробности о переписи населения в "ДНР"

Перепись населения в "ДНР", которая проводилась с 1 по 14 октября этого года, прошла с большими нарушениями регламента, людям задавали разные вопросы, а некоторых из них записывали по нескольку раз.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, количество проживающих в "ДНР" уже не совпадет из заявленными, что видно по выданным справкам об участии в переписи.

"Несмотря на опубликованный регламент, процесс проходил "с потолка". Местным администрациям шепнули, какие данные нужны в обязательном порядке, а что может и подождать. Вопросы были разными, количество с заявленными не совпадает, способы переписи тоже отличаются, некоторых "переписывают" по несколько раз. Кроме того, наемники хотят найти пустующее жилье, чтобы попросту отжать его на "благо республике", – сообщил блогер.

Перепись населения в "ДНР" "Деловой Донбасс"

По его словам, российские оккупанты все же хотят представлять для себя цифры, сколько людей поддерживает "ДНР" и их главаря Дениса Пушилина, а сколько настроены проукраински.

"Участвуя или нет в этой переписи, местное население показывает свое отношение к главарям "республики" и внутренней политике государства. Можно будет увидеть на сколько снизился рейтинг Пушилина и что вообще может ожидать в ближайшем будущем "ДНР", – подытожил Баринов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории оккупированного Донбасса так называемые власти "ДНР" с 20 октября отменят курсирование ряда пригородных поездов. Изменения проведут в связи с "низкой населенностью и для уменьшения расходов". В сети жестко высмеяли такой "сюрприз" для местных жителей.

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