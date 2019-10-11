"Напугали в детстве вышиванкой?!" Соколова ярко затроллила Скабееву и Соловьева

Известная журналистка Янина Соколова высмеяла топ-пропагандистов Кремля Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева за их постоянную ложь об Украине.

Ее рассмешила показушная дискуссия рупоров Кремля с российским президентом Владимиром Путиным, который призвал их не слишком критиковать "братскую" страну. Яркий ответ на выпады оккупантов и их пособников телеведущая озвучила в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Она в шутку отметила, что если бы пропагандисты прислушались к совету Путина, то ее программа вынуждена была бы закрыться. Поскольку исчезла бы необходимость развенчивать российские фейки.

"Вон Скабеева написала, что они о нас не специально плохо говорили. Вот чисто, бл*дь, случайно! Это просто болезнь такая – пять лет случайно какую-то х*рню пороть про Украину, синдром Бандеры – Туретта. Может, у нее травма! Может, ее в детстве вышиванкой напугали. А у Соловьева – нервный тик. Он то непроизвольно про "хунту" выкрикнет, то г*вном намажется", – жестко постебалась над пропагандистами украинская журналистка.

Однако после этого она показала фрагмент российской передачи, в которой скандальный Владимир Жириновский призывает физически уничтожить всех украинцев. Так Соколова продемонстрировала, что никто в России на самом деле не собирается бороться с украинофобской риторикой на федеральных каналах.

"Фух, ну, слава Богу! Всех украинцев уничтожить, сжечь напалмом, Львов и Киев сравнять с землей, оставшихся – на Колыму. Русская армия освободительным маршем пройдет по наших городах. И все по независимому федеральному каналу! Спасибо вам, родные! Благодаря вам мы существуем. Олечка Скабеева – цем! Высылаю тебе анальную пробку с эффектом дидуха. Носишь ее до весны, а потом сжигаешь. Владимир Вольфович, вернее, гречневая каша со шпротами, которая булькает в его голове, – спасибо тебе, кормилец! Будем жить!" – затроллила Соколова врагов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева дерзко ответила на замечание президента России Владимира Путина, раскритиковавшего российские СМИ за негативный образ Украины. Она заявила, что якобы никогда не делает этого специально.

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