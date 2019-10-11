Главная Новости
11 октября • обновлено в 17:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Напугали в детстве вышиванкой?!" Соколова ярко затроллила Скабееву и Соловьева

953 Читать материал на украинском

Известная журналистка Янина Соколова высмеяла топ-пропагандистов Кремля Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева за их постоянную ложь об Украине.

Ее рассмешила показушная дискуссия рупоров Кремля с российским президентом Владимиром Путиным, который призвал их не слишком критиковать "братскую" страну. Яркий ответ на выпады оккупантов и их пособников телеведущая озвучила в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Она в шутку отметила, что если бы пропагандисты прислушались к совету Путина, то ее программа вынуждена была бы закрыться. Поскольку исчезла бы необходимость развенчивать российские фейки.

"Вон Скабеева написала, что они о нас не специально плохо говорили. Вот чисто, бл*дь, случайно! Это просто болезнь такая – пять лет случайно какую-то х*рню пороть про Украину, синдром Бандеры – Туретта. Может, у нее травма! Может, ее в детстве вышиванкой напугали. А у Соловьева – нервный тик. Он то непроизвольно про "хунту" выкрикнет, то г*вном намажется", – жестко постебалась над пропагандистами украинская журналистка.

Новости
"Не вынул презерватив изо рта": Соколова опозорила Соловьева из-за нападок на Украину

Однако после этого она показала фрагмент российской передачи, в которой скандальный Владимир Жириновский призывает физически уничтожить всех украинцев. Так Соколова продемонстрировала, что никто в России на самом деле не собирается бороться с украинофобской риторикой на федеральных каналах.

"Фух, ну, слава Богу! Всех украинцев уничтожить, сжечь напалмом, Львов и Киев сравнять с землей, оставшихся – на Колыму. Русская армия освободительным маршем пройдет по наших городах. И все по независимому федеральному каналу! Спасибо вам, родные! Благодаря вам мы существуем. Олечка Скабеева – цем! Высылаю тебе анальную пробку с эффектом дидуха. Носишь ее до весны, а потом сжигаешь. Владимир Вольфович, вернее, гречневая каша со шпротами, которая булькает в его голове, – спасибо тебе, кормилец! Будем жить!" – затроллила Соколова врагов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева дерзко ответила на замечание президента России Владимира Путина, раскритиковавшего российские СМИ за негативный образ Украины. Она заявила, что якобы никогда не делает этого специально.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина Соколова Владимир Путин Ольга Скабеева Владимир Жириновский Владимир Соловьев
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
7
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
мне кажется ее финансирует пригожин. и причём не хило. так очернять своим поведением и матерным языком образ украинца это дорого стоит.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
филипп филипыч
филипп филипыч
но пригожин зря старается. я знаю что украинцы хорошие и добрые люди
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Н Олег
Н Олег
на трибуне обоза бушует некая соколова, без пробем втаптывая в грязь Путина, Лаврова, Шойгу ... не говоря уж о мелкоте вроде Соловьева, Скабеевой, Жирика .... и как они только выдерживают такие унижения?...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel