"Пытается всем угодить!" Скандальный российский профессор назвал главную проблему Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский носит четыре противоречивых образа и не может определиться, какой из них выбрать. Этим он и проигрывает лидеру страны-агрессора Владимиру Путину.

Об этом заявил российский профессор и доктор филологических наук Гасан Гусейнов. Своим мнением он поделился в интервью OBOZREVATEL.

"Главная проблема любого политического месседжа Зеленского – синхронизация в одном тексте посланий разным аудиториям. У него три или четыре речевых маски, которые, как мне кажется, часто мешают друг другу. Это – проблема интерференции. С одной стороны, он – герой собственного фильма, с другой – бизнесмен и переговорщик. С третьей – просто нормальный человек, который не хочет войны, а чтобы все было хорошо. Но есть ведь еще и четвертый образ – это сам Зеленский, ставший президентом", – отметил профессор.

Гасан Гусейнов и Владимир Зеленский Коллаж

Он подчеркнул, что маска президента, в отличие от актерских, которые немного уже приросли к лицу, – съемная. А человек при этом один.

"Допустив небольшую и, в общем, простительную ошибку с Трампом, он вдруг обиделся на всех политиков, заявив, что никому из них не доверяет. Но из такой позиции обиженного доброго человека невозможно говорить с Меркель или Макроном…" – утверждает Гусейнов.

По его мнению, для каждого из этих лидеров Зеленскому нужно найти надежный политический язык, который он до сих пор не может выработать.

"В каждом новом высказывании мы все время должны переспрашивать себя: а какой Зеленский говорит сейчас? Это Зеленский из "Квартала", из фильма или тот, ставший президентом? Или это говорит Зеленский, который хочет, чтобы все было хорошо?" – приводит пример он.

Российский профессор подчеркнул, что если у Путина в голове, скорее всего, теория заговора и борьба с неким Джеймсом Бондом, то в украинского президента такого нет. Однако при этом он все же вынужден ориентироваться на гораздо более опытного главу России.

"Путин ведь тоже пришел на волне неимоверной популярности рекламного персонажа – Лени Голубкова. Свойский парень, который все знает и понимает. У такого все будет схвачено. И говорит он, то и дело спускаясь, так сказать, в подвал за просторечием. Но между ними – целое поколение. Путин старше украинского президента на политическое поколение. Вот почему у Зеленского трудное положение. Должна быть не только своя линия, но и для каждого партнера свой сигнальный язык", – подытожил Гусейнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первой части интервью профессор и доктор филологических наук Гасан Гусейнов рассказал о "убогом русском языке" и агенте КГБ – действующем лидере РФ Владимире Путине.

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