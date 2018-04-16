Взятка молебном: пьяный украинский священник за рулем угодил в скандал

Полиция задержала 14 апреля священнослужителя на нетрезвом вождении на автодороге М-19 Черновцы – Звенячин.

"В субботу утром, на автодороге М-19 полицейские заметили Audi с неисправностью внешних световых приборов. Патрульные полицейские останови транспортное средство. После остановки полицейские заметили у водителя признаки опьянения. Мужчина не отрицал, что употреблял алкоголь накануне вечером. Во время общения с патрульными заявил, что он - священнослужитель и просил полицейских его отпустить, а когда понял, что это не действует - попытался "позвонить знакомому", чтобы решить дело", – рассказали в пресс-службе Патрульной полиции в Черновецкой области.

В момент разговора с нарушителем его компаньонка умоляла патрульных отпустить водителя. Она заверяла, что они "вернутся тихо домой". А сам нарушитель заявил: "Может отпустите грешного батюшка?".

Патрульные предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения. Мужчина отреагировал странно. Он переоделся в подрясник и предложил "отслужить молебен у их автомобиля".

"Наконец, когда понял, что никакие уговоры и угрозы в полицейских не действуют - согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат оказался положительным - 1, 28 промилле (допустимая норма - 0,2 промилле)", – отметили в полиции.

На нарушителя составили протокол по ст. 130 КУоАП "управление автомобилем в состоянии опьянения".

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинского священника, переехавшего в Россию, уличили в любви к "русскому миру".