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2 декабря • обновлено в 22:19
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Пьяный крымчанин протащил полицейского на автомобиле: эпичное видео

1.9т
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В Крыму полицейский пытался остановить пьяного водителя, но тот сбил правоохранителя и протащил его на двери своей машины.

Об этом сообщает Керчь.ФМ. Правоохранитель заметил автомобиль, по траектории которого стало ясно, что водитель находится в состоянии опьянения (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

Когда иномарка остановилась на перекрестке, полицейский подошел к водителю и потребовал предъявить документы.

Пьяный крымчанин протащил полицейского на автомобиле

Пьяный крымчанин протащил полицейского на автомобиле

Скриншот

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В ответ мужчина стал выражаться нецензурно, затем резко нажал на педаль и сбил полицейского. Правоохранитель смог удержаться на машине, которая с большой скоростью ехала по дороге, а затем и остановить правонарушителя.

Сотрудники полиции подтвердили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ранее он уже был лишен права управления авто.

Как писал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео задержания столичными патрульными полицейскими водителя автомобиля Mazda, который во время бегства от патрульных повредил 12 авто.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
это хорошо или плохо?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
В Крыму нет правоохранителей. Есть зондеркоманды фашистских оккупационных войск кaцaпcтaнa
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