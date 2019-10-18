"Путиноид, пакуй чемоданы": Фарион разгромила русскоязычных украинцев

Украина не сможет построить сильное государство, пока полностью не избавится от русского языка на своей территории.

С таким заявлением выступила бывший нардеп от "Свободы" Ирина Фарион в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов". По ее словам, Украина "потеряла" Донбасс якобы именно потому, что там люди говорили на русском языке.

"Русский язык в Украине - это язык оккупации, язык крови, язык уничтожения украинцев, язык геноцида. Поэтому каждый, кто говорит на этом языке на моей земле, для меня - путиноид.

Если он не хочет избавиться от этой грязной привычки - границы открыты. Пакуй чемоданы и шуруй в Россию!" - заявила Фарион.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Фарион сказала, что с русскоговорящими гражданами Украины не нужно вести никакой дискуссии о языках, а сразу бить в лицо.

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