Путин уже успел обмануть Украину по обмену пленными: Бутусов указал на нюанс

Глава России Владимир Путин обманул своего украинского коллегу Владимира Зеленского и Украину в целом в вопросе по обмену пленными, о котором они договорились на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря.

Об этом в Facebook сообщил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, обратив внимание на разногласия в заявлениях сторон переговоров.

"Путин уже успел сутра обмануть Украину по обмену пленными: вернут, возможно, не 72, а 53, и только после переговоров в Минске", – написал он.

Путин и Зеленский

В частности, журналист навел слова Зеленского, который накануне заявил, что с лидером страны-агрессора было договорено о начале обмена "всех согласованных на всех согласованных – 72 человека". Однако уже утром 10 декабря подконтрольная РФ "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова рассказала о совсем других цифрах.

"Будет произведен обмен всего 53 захваченных украинцев на Донбассе на 88 террористов и их пособников. И сам обмен еще не согласован – обсуждать вопрос обмена пленных на новых переговорах Трехсторонней контактной группы 18 декабря", – подчеркивает Бутусов.

Он также добавил, что по данным СБУ, сейчас на территории Донбасса россияне удерживают 227 украинских заложников, а на территории России и аннексированного ею Крыма – еще 110.

"При этом пофамильный список не оглашен, следовательно, он не является проверяемым и окончательным. Таким образом, россияне не отдадут даже всех тех, кого они удерживают на Донбассе. Впрочем, также они врали и все предыдущие годы, ничего не поменялось", – убежден журналист.

По его словам, любое количество пленных, которых освободит Украина, является важным достижением для страны.

"Но показательно, что РФ откровенно манипулирует цифрами. Она снова сорвала обмен "всех на всех", и даже согласованные цифры снова нарушены, и все это – чтобы использовать судьбы людей для политического шантажа", – подытожил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юрий Бутусов заявил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина на "нормандском саммите" не приведут к миру на Донбассе. По его словам, у лидеров стран разные цели на переговорах.

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