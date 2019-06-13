"Путин очень недоволен": как Украина "убивает" пропаганду Кремля

"Все, о чем сейчас говорят в России – это Украина. Это главная тема", – рассказывает российская журналистка и корреспондент американского издания The Daily Beast Анна Немцова, оценивая градус дискуссий о Украине на прокремлевских каналах.

Действительно, за 5 лет после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, политика официального Киева и украинцы – ведущие темы русских пропагандистских шоу. OBOZREVATEL побывал на Международном экономико-гуманитарном форуме Ukrainian ID и собрал мнения зарубежных экспертов относительно того, удалось Украины выдержать давление пропаганды Кремля.

"Все основные ток-шок касаются Украины. Почему? Потому что политика в России умерла. Они не могут говорить о вопросах, которые важны для России. Например, когда был арестован корреспондента сайта "Медуза" Ивана Голунова, который занимался расследованием коррупции среди российских чиновников (обвиняют в продаже наркотиков, несмотря на реакцию общественности, которая доказывает, что дело сфабриковано – Ред.)", – констатирует Анна Немцова.

Анна Немцова Ukrainian ID

По ее наблюдениям, пропагандистская машина до сих пор работает, но, например, мало влияет на молодежь. "Они не смотрят телевидение, они ищут информацию в интернете", – напомнила журналистка об изменениях в информационном пространстве.

Кстати, еще в 2016 году Европарламент принял резолюцию, в которой призвал усилить борьбу с пропагандой РФ.

В ней были упомянуты такие ресурсы, как RТ, Sputnik, а также "армия троллей", которая действует в интернете "с целью бросить вызов демократическим ценностям, разделить Европу, получить внутреннюю поддержку и создать восприятия восточных соседей ЕС как государств, которые не состоялись" .

Текст из резолюции Скриншот

По мнению директора Евразийского Центра Атлантического Совета и экс-посла США в Украине Джона Хербста, украинцы понимают, что они окружены проблемами и готовы их решать. "Думаю, у Путина есть препятствия и ему придется рано или поздно вывести войска из Донбасса", - отметил эксперт.

Джон Хербст подчеркнул, что Москва использует все свои государственные инструменты для атаки на Украину. "Это коррупция, дезинформация, подкуп важных людей. Если вспомнить активные действия на Донбассе, то видим, что Украине удалось стабилизировать ситуацию. Но есть медиа, которые симпатизируют Кремлю. В большинстве стран есть неприятие таких СМИ. Но эта пропаганда не имеет такого большого влияния, как военное присутствие РФ на Донбассе", – добавил он.

Джон Хербст Ukrainian ID

Смена власти в Украине вызвала новые дискуссии о том, что у главы государства Владимира Зеленского отсутствует нужный опыт.

"Если вы офицер КГБ, а Путин им был, вы хороший психолог. Люди переживают из-за прямых переговоров. Это несколько несправедливо, я считаю. Зеленский хороший бизнесмен, а для того, чтобы заработать миллионы – надо быть твердолобым. Во-вторых, чтобы быть комиком международного уровня, надо очень классно понимать людей и публику. Путин это увидел, когда проиграл борьбу за паспорта. Путин не привык к таким ответам. Я услышал из разных источников, что президент России очень недоволен. Ранее он мог быть умником, а сейчас очень трудно. Я считаю, если команды соберутся вместе – команда Зеленского удержит удар", – дал прогноз Хербст.

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В рамках Форума состоялась церемония награждения Ukrainian ID Awards. Ее лауреатом посмертно стала Екатерина Гандзюк "за несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство". В прошлом году лауреатом премии стал режиссер Олег Сенцов, которого Россия незаконно удерживает в неволе.

В последние месяцы ряд российских социологических служб, в том числе и прокремлевских, фиксировали резкое падение рейтинга доверия Путину. В некоторых случаях цифры опускались до 31,7% - показателя 13-летней давности. Напомним: после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе они составляли 86% поддержки.

Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла постоянное искажение невыгодных российской власти фактов в пропагандистских СМИ.

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