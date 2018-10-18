МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Борис Соколов
Борис Соколов
Историк (Россия)Все статьи автора

Путин нашел причину расстрела в Керчи

14.3т

По-моему, события в Керчи - это типичный расстрел такого не вполне умственно нормального стрелка-одиночки, который достаточно часто происходит во всем мире.

Расстрел в Керчи и Беслан, например - это разные вещи. Беслан – это теракт, а вот такие расстрелы, в том числе школьные, в России тоже случались, просто никогда их не было с таким числом жертв.

Сначала говорили о том, что это теракт, о пятерых стрелках, но потом выяснилось, что это стрелок-одиночка. Может у России и был соблазн объявить это терактом, но уж больно все обстоятельства указывали на типичный школьный расстрел.

Путин уже обвинил в этом глобализацию и американский пример – дескать человек насмотрелся, что в Америке делается, и стал подражать. Но я не думаю, что здесь это основной фактор.

Человек был явно ненормальным психически – это любая экспертиза покажет посмертная. Нельзя как-то логически это делать. Просто какой-то процент людей страдает шизофренией, какими-то другими психическими расстройствами. И когда человеку попадает под руку оружие, может произойти трагедия в виде расстрела.

Просто она чаще происходит в тех странах, где больше свободного доступа людей к огнестрельному оружию. Вот в Америке он практически в наименьшей степени ограничен. Там эти школьные расстрелы – достаточно обыденное явление в разных штатах.

Событие в Керчи может быть связано чисто с особенностями индивида. Здесь трудно искать какую-то социальную подоплеку. Человек с неуравновешенной психикой дорвался до огнестрельного оружия и совершил расстрел.

Новости
Крым поставить в стойло у России никак не получается

Почему в Крыму, ведь в Украине до войны такого не было?

Чисто случайно, я думаю. Это могло случиться с тем же успехом где-то в другом месте. Тем более оружие не Бог весть какое - охотничье ружье можно в любом регионе в принципе найти. Он же не из какого-нибудь штурмового автомата стрелял.

Будет ли Россия усиливать меры безопасности?

Пока идея такая: по два человека из Росгвардии поставят в каждой крымской школе, но я не думаю, что это на постоянной основе. Иначе слишком много гвардейцев придется на это дело отвлекать.

Но в принципе должна быть какая-то охрана в школах, чтобы человек с подозрительными предметами, похожими на ружье, не мог пройти. Хотя, конечно, он может тогда устроить расстрел тех же охранников у входа и тех, кто попадется под руку. Здесь 100%-й гарантии нет.

О тенденциях

В России бывали и в школе расстрелы, и в офисах, но такого количества жертв не было. Это во всем мире есть, просто я не владею статистикой по всему миру и не могу вам сказать, возросло за 10 лет число таких расстрелов или уменьшилось.

Война и расстрелы

Теоретически войны могут способствовать пробуждению агрессивности у психически ненормальных людей, наверное. Кроме того, есть военные синдромы, когда люди после войны совершают дикие преступления. Но это явно не тот случай, потому что Владислав Росляков, насколько известно, ни в каких войнах не участвовал.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Борис СоколовБорис Соколов
Темы
Аннексия КрымаВзрыв в Керчи
Место
Украина
Объект
Крым
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
85
12
Смешно
8
Интересно
8
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шайтор Серый
Шайтор Серый
Бред какой-то
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Inshyna Lena
Inshyna Lena
Аморфная, обтекаемая, неинтересная писанина.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
` Lurk4d
` Lurk4d
Типичные последствия буллинга
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги