По-моему, события в Керчи - это типичный расстрел такого не вполне умственно нормального стрелка-одиночки, который достаточно часто происходит во всем мире.

Расстрел в Керчи и Беслан, например - это разные вещи. Беслан – это теракт, а вот такие расстрелы, в том числе школьные, в России тоже случались, просто никогда их не было с таким числом жертв.

Сначала говорили о том, что это теракт, о пятерых стрелках, но потом выяснилось, что это стрелок-одиночка. Может у России и был соблазн объявить это терактом, но уж больно все обстоятельства указывали на типичный школьный расстрел.

Путин уже обвинил в этом глобализацию и американский пример – дескать человек насмотрелся, что в Америке делается, и стал подражать. Но я не думаю, что здесь это основной фактор.

Человек был явно ненормальным психически – это любая экспертиза покажет посмертная. Нельзя как-то логически это делать. Просто какой-то процент людей страдает шизофренией, какими-то другими психическими расстройствами. И когда человеку попадает под руку оружие, может произойти трагедия в виде расстрела.

Просто она чаще происходит в тех странах, где больше свободного доступа людей к огнестрельному оружию. Вот в Америке он практически в наименьшей степени ограничен. Там эти школьные расстрелы – достаточно обыденное явление в разных штатах.

Событие в Керчи может быть связано чисто с особенностями индивида. Здесь трудно искать какую-то социальную подоплеку. Человек с неуравновешенной психикой дорвался до огнестрельного оружия и совершил расстрел.

Новости Крым поставить в стойло у России никак не получается

Почему в Крыму, ведь в Украине до войны такого не было?

Чисто случайно, я думаю. Это могло случиться с тем же успехом где-то в другом месте. Тем более оружие не Бог весть какое - охотничье ружье можно в любом регионе в принципе найти. Он же не из какого-нибудь штурмового автомата стрелял.

Будет ли Россия усиливать меры безопасности?

Пока идея такая: по два человека из Росгвардии поставят в каждой крымской школе, но я не думаю, что это на постоянной основе. Иначе слишком много гвардейцев придется на это дело отвлекать.

Но в принципе должна быть какая-то охрана в школах, чтобы человек с подозрительными предметами, похожими на ружье, не мог пройти. Хотя, конечно, он может тогда устроить расстрел тех же охранников у входа и тех, кто попадется под руку. Здесь 100%-й гарантии нет.

О тенденциях

В России бывали и в школе расстрелы, и в офисах, но такого количества жертв не было. Это во всем мире есть, просто я не владею статистикой по всему миру и не могу вам сказать, возросло за 10 лет число таких расстрелов или уменьшилось.

Война и расстрелы

Теоретически войны могут способствовать пробуждению агрессивности у психически ненормальных людей, наверное. Кроме того, есть военные синдромы, когда люди после войны совершают дикие преступления. Но это явно не тот случай, потому что Владислав Росляков, насколько известно, ни в каких войнах не участвовал.