На оккупированной Россией территории Донбасса идет процесс доукомплектования, который мы наблюдаем с начала года. Практически на протяжении восьми месяцев в полный рост идет доукомплектование частей подразделений первого "армейского корпуса ДНР" и второго "армейского корпуса ЛНР".

Для чего это делается? Нельзя сказать, что с осени будет какая-то эскалация и масштабные боевые действия. Задачу о доукомплектовании подразделений оккупационных войск они ставили перед собой по линии штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ еще в конце прошлого года., - пишет Дмитрий Тымчук для Апостроф. - И одну из задач они полностью провалили – по укомплектованию личным составом. Что касается вооружения и военной техники, то они пытаются это сделать.

У них все осложняется тем, что по ходу пьесы меняются правила. То есть они сначала начинают изменять штатное расписание и начинают вводить в свои мотострелковые бригады дополнительные артиллерийские подразделения – а потом меняют штатную структуру. Сейчас они пытаются сделать все возможное, чтобы подстроиться под новое видение, которое было сформулировано весной этого года. Но я бы не сказал, что это прямое указание на то, что будет эскалация.

Новости Асеев не признался разве что в распятии славянского мальчика

Тем не менее, перед оккупационными войсками задача готовности к эскалации стоит. Ее стоит ожидать с очень большой вероятностью по той простой причине, что во время предвыборной кампании будут продвигаться тезисы пророссийских кандидатов и пророссийских сил о том, что нужно договариваться, о том, что необходимо в Украине нейтрализовать так называемую "партию войны". Таким образом, пророссийские силы захотят показать, что "партия войны" приводит боевым действиям и очередным эскалациям, в результате чего гибнут люди. Поэтому эскалацию можно ожидать с большой вероятностью.

Чем ответит Украина

Есть два направления, которые крайне важны для того, чтобы в дальнейшем показывать международному сообществу реальную картину событий на Донбассе и формулировать соответствующее отношение к России как агрессору.

Новости Украинская армия потихоньку освобождает Донбасс

Во-первых, укреплять обороноспособность и вооруженные силы, дать им возможность оперативно реагировать и нейтрализовать любые угрозы и попытки масштабных действий со стороны оккупационных войск.

Во-вторых, нужно склонять международные структуры выполнять свои прямые функции – это должно быть второе очень важное направление, чтобы ОБСЕ в конечном итоге не возлагала любую ответственность на обе стороны, а показывала, кто является инициатором этой эскалации. И мы видим, что СММ ОБСЕ уже достаточно неплохо работает по Донбассу – начинают более активно фиксировать присутствие новых российских вооружений, переброску техники на оккупированных территориях.