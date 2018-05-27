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Альфред Кох
Альфред Кох
Российский политикВсе статьи автора

Путин боится проявить милосердие

11.9т

Относительно Сенцова и вообще.

Путин боится проявить милосердие потому, что опасается, что мы повадимся и начнём его таким образом (голодовками?) шантажировать.

В связи с этим у меня есть заявление:

Дорогой вы наш, Владимир Владимирович!

Если вы помилуете Сенцова, то я торжественно обещаю, что все равно не начну считать вас добрым и милосердным человеком.

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Я по-прежнему буду считать вас садистом и трусом, который ради собственной шкуры готов не то, что Сенцова, но и полмира уничтожить.

Провалиться мне сквозь землю, если это не так.

Ну, теперь не страшно Сенцова выпустить? Так - годится?

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Автор
Альфред КохАльфред Кох
Персона
Олег Сенцов
Источник
Источник:Facebook Альфреда Коха
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