"Пусть закиснут в своем!" Соколова прошлась по Венедиктову за визит в Киев

Скандальный визит в Киев главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова является продолжением технологии троянского коня, которую применяет Россия против Украины.

Поэтому ни в коем случае нельзя допустить открытия в нашей стране корпункта пропагандистского СМИ страны-агрессора, заявила украинская журналистка Янина Соколова в эфире радио "НВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Об "Эхо Москвы" я могу сказать только одно – что это эхо троянского коня. Я очень настороженно и скептически отношусь к российским либералам. На самом деле наше положительное отношения к существованию подобных ресурсов в любом виде в Украине – это уничтожение национального", – считает она.

Янина Соколова прошлась по Венедиктову

Объясняя свои слова, Соколова подчеркнула, что каким бы ни был русский либерал, он заканчивает любить Украину на вопросе Крыма и всего остального.

"Поэтому я бы очень не хотела, чтобы такие филиалы сюда приезжали. Зачем им сюда? Пусть у себя там "вещают". О чем они будут говорить? Рассказывать нам о России? Да пусть там все закиснут в своем! Нам свое делать!" – эмоционально подытожила телеведущая.

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