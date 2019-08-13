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"Пусть закиснут в своем!" Соколова прошлась по Венедиктову за визит в Киев

2.1т Читать материал на украинском

Скандальный визит в Киев главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова является продолжением технологии троянского коня, которую применяет Россия против Украины.

Поэтому ни в коем случае нельзя допустить открытия в нашей стране корпункта пропагандистского СМИ страны-агрессора, заявила украинская журналистка Янина Соколова в эфире радио "НВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Об "Эхо Москвы" я могу сказать только одно – что это эхо троянского коня. Я очень настороженно и скептически отношусь к российским либералам. На самом деле наше положительное отношения к существованию подобных ресурсов в любом виде в Украине – это уничтожение национального", – считает она.

Янина Соколова прошлась по Венедиктову

Янина Соколова прошлась по Венедиктову

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Объясняя свои слова, Соколова подчеркнула, что каким бы ни был русский либерал, он заканчивает любить Украину на вопросе Крыма и всего остального.

"Поэтому я бы очень не хотела, чтобы такие филиалы сюда приезжали. Зачем им сюда? Пусть у себя там "вещают". О чем они будут говорить? Рассказывать нам о России? Да пусть там все закиснут в своем! Нам свое делать!" – эмоционально подытожила телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Янина Соколова Алексей Венедиктов
Место
Украина Киев
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Serov Oleg
Serov Oleg
после опускания этой курицы Шарием,тупая лахудра решила временно изъять мат из своего бреда....
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вообще всех журналистов Украины надо выгнать с работы и оставить ОДНУ Соколову!! Может быть тогда её будут читать и публиковать в популярных изданиях!
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