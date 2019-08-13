"Пусть закиснут в своем!" Соколова прошлась по Венедиктову за визит в Киев

Скандальный визит в Киев главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова является продолжением технологии троянского коня, которую применяет Россия против Украины.
Поэтому ни в коем случае нельзя допустить открытия в нашей стране корпункта пропагандистского СМИ страны-агрессора, заявила украинская журналистка Янина Соколова в эфире радио "НВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Об "Эхо Москвы" я могу сказать только одно – что это эхо троянского коня. Я очень настороженно и скептически отношусь к российским либералам. На самом деле наше положительное отношения к существованию подобных ресурсов в любом виде в Украине – это уничтожение национального", – считает она.
Янина Соколова прошлась по Венедиктову
Объясняя свои слова, Соколова подчеркнула, что каким бы ни был русский либерал, он заканчивает любить Украину на вопросе Крыма и всего остального.
"Поэтому я бы очень не хотела, чтобы такие филиалы сюда приезжали. Зачем им сюда? Пусть у себя там "вещают". О чем они будут говорить? Рассказывать нам о России? Да пусть там все закиснут в своем! Нам свое делать!" – эмоционально подытожила телеведущая.
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 августа главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов второй раз за месяц прибыл в Украину в надежде взять интервью у президента Владимира Зеленского. До этого он привозил ему личное письмо мамы одиозного Кирилла Вышинского.
Скандальный пропагандист разозлил украинцев своими заявлениями о том, что он готов открыть филиал "Эха Москвы" в Украине в случае отмены языкового закона.
Народный депутат Украины Борислав Береза также разъярился из-за заявлений Венедиктова.
Ранее в сети допустили, что Венедиктов может выступать в качестве так называемого связного Путина, именно поэтому он зачастил в Киев.
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