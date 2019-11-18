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18 ноября • обновлено в 23:39
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Русский язык и сотрудничество с Путиным: Пушилин у Скабеевой размечтался о сделке с Киевом

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Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "республика" хочет введения особого статуса для Донбасса, который предполагает ряд абсурдных для Киева пунктов.

Он размечтался в эфире программы пропагандистки Ольги Скабеевой "60 минут" на КремльТВ, о чем она рассказала в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Особый статус подразумевает договорные отношения между нами и Киевом. Мы будем настаивать на особых, важных для нас моментах: безусловно, это, конечно же, русский язык, трансграничное сотрудничество с Россией, это наши правоохранительные органы, наша народная милиция, которая должна присутствовать", – высказался он.

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Пушилин у Скабеевой размечтался о сделке с Киевом

Пушилин у Скабеевой размечтался о сделке с Киевом

aif.ru

Кроме того Пушилин заявил, что указанные пункты "должны четко и детально прорабатываться в политической подгруппе на переговорах в Минске".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пушилин заявил, что временно оккупированный Донбасс якобы окончательно решил "вернуться домой в Россию".

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Персона
Денис Пушилин
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР"
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
лохотронщик тошнилин, беги, пока фесебе тебя не грохнуло как захарку...
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