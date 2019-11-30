Главная Новости
1 декабря • обновлено в 02:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Пуля залетела под глаз и пробила мозг": врач рассказал о "воскресении" героя ООС

4.9т
Читать материал на украинском

Врачи Днепропетровской областной больницы им. Мечникова спасли военнослужащего, который получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС.

Об этом сообщил бывший работник больницы Алексей Марченко на своей странице в Facebook, отметив, что тяжело раненный даже вышел на прогулку.

Как вспоминает врач, бойца Владимира Товкиза с тяжелым сквозным пулевым ранением в голову доставили в больницу Мечникова утром 26 сентября. Его состояние было крайне тяжелым.

Новости
Наркотики, провокации и простреленная грудь: как прошла неделя в зоне ООС

"Вова сам не дышал, сердце почти не билось, давление приближался к 0, глубокая кома, реакций зарниц на свет нет. За 30 минут стабилизировали давление, выполнена СКТ головного мозга. Масштабы разрушений впечатляли. Пуля залетела под правый глаз, раздробила стенки гайморовой пазухи пролетела насквозь все правое полушарие мозга, пробила затылочную кость и остановилась под кожей", – написал он.

Пуля остановилась в мозге

Пуля остановилась в мозге

Facebook Марченко

"Пуля залетела под глаз и пробила мозг": врач рассказал о "воскресении" героя ООС

Вместе с заведующим нейрохирургического отделения №2 был разработан план операции.

"4,5 часа длилась сложнейшая нейрохирургическая операция. Проведена декомпрессионная трепанация черепа, удалены обломки костей с раневого канала, поврежденные участки мозга, остановлено кровотечение, выполнена операция по профилактике ликвореи и менингита. К концу операции появилась пульсация мозга, а с ней и надежда на спасение", – рассказал Марченко.

Новости
В больницу унесли прямо с полигона: стало известно о трагической смерти воина ООС

Товкиз 10 суток был в коматозном состоянии, и на 11 сутки открыл левый глаз и пожал руку.

"Дальше дело пошло на поправку. После стабилизации состояния Владимира перевели на реабилитацию в военный госпиталь в Киев. Благодаря своей воле, и настойчивости "Товчик"( так его называют собратья) быстро пошел на выздоровление. Прошло 2 месяца, и Вовчик 2 дня как гуляет по Киеву", – сообщил врач.

Владимир с женой Екатериной

Владимир с женой Екатериной

Facebook Марченко

"Пуля залетела под глаз и пробила мозг": врач рассказал о "воскресении" героя ООС

Facebook Марченко

"Пуля залетела под глаз и пробила мозг": врач рассказал о "воскресении" героя ООС

Facebook Марченко

Пока же семья раненого военнослужащего ожидает проведения пластики дефекта черепа. Операция должна состояться через 2 месяца.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, врачи Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова целый месяц боролись за жизнь 22-летнего бойца Елизар, который в поселке Зайцево получил проникнет черепно-мозговое ранение.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Место
Украина
Тег
ООС
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
4
7
Смешно
30
Интересно
12
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
устанет_жить Московит
устанет_жить Московит
Особенно умилять отметки "нравится" и " не нравится". Говядине не нравятся украинские комментарии - цирк. Нельзя приматов обучать грамоте, они становятся рассеянами.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Не устанет_сосать у Московита, когда то, на территории занимаемой сейчас Украиной жили люди. Потом они перешли на мову и стали хрюкать. Скакать. В общем, оскотинились.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
устанет_жить Московит
устанет_жить Московит
Северный олень должен сдать свою шкуру путину для изготовления перчаток. Не дай пропасть своему телу.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Жаль.но в другом смысле
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
устанет_жить Московит
устанет_жить Московит
Внаукраине Потриот, В твоей жизни вообще смысла нет, за 100 тугригов фекалиями плеваться, смысл?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги