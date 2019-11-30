"Пуля залетела под глаз и пробила мозг": врач рассказал о "воскресении" героя ООС

Врачи Днепропетровской областной больницы им. Мечникова спасли военнослужащего, который получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС.

Об этом сообщил бывший работник больницы Алексей Марченко на своей странице в Facebook, отметив, что тяжело раненный даже вышел на прогулку.

Как вспоминает врач, бойца Владимира Товкиза с тяжелым сквозным пулевым ранением в голову доставили в больницу Мечникова утром 26 сентября. Его состояние было крайне тяжелым.

"Вова сам не дышал, сердце почти не билось, давление приближался к 0, глубокая кома, реакций зарниц на свет нет. За 30 минут стабилизировали давление, выполнена СКТ головного мозга. Масштабы разрушений впечатляли. Пуля залетела под правый глаз, раздробила стенки гайморовой пазухи пролетела насквозь все правое полушарие мозга, пробила затылочную кость и остановилась под кожей", – написал он.

Пуля остановилась в мозге Facebook Марченко

Вместе с заведующим нейрохирургического отделения №2 был разработан план операции.

"4,5 часа длилась сложнейшая нейрохирургическая операция. Проведена декомпрессионная трепанация черепа, удалены обломки костей с раневого канала, поврежденные участки мозга, остановлено кровотечение, выполнена операция по профилактике ликвореи и менингита. К концу операции появилась пульсация мозга, а с ней и надежда на спасение", – рассказал Марченко.

Товкиз 10 суток был в коматозном состоянии, и на 11 сутки открыл левый глаз и пожал руку.

"Дальше дело пошло на поправку. После стабилизации состояния Владимира перевели на реабилитацию в военный госпиталь в Киев. Благодаря своей воле, и настойчивости "Товчик"( так его называют собратья) быстро пошел на выздоровление. Прошло 2 месяца, и Вовчик 2 дня как гуляет по Киеву", – сообщил врач.

Владимир с женой Екатериной Facebook Марченко

Facebook Марченко

Facebook Марченко

Пока же семья раненого военнослужащего ожидает проведения пластики дефекта черепа. Операция должна состояться через 2 месяца.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, врачи Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова целый месяц боролись за жизнь 22-летнего бойца Елизар, который в поселке Зайцево получил проникнет черепно-мозговое ранение.

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