Киевская Митрополия Православной Церкви Украины предостерегла правоохранительные органы от преследования пятого президента Петра Порошенко.

В заявлении, опубликованном на сайте ПЦУ, указано, что в последнее время в российских СМИ распространяется информация, что различные обвинения, выдвигаемые против Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью в содействии образованию ПЦУ и в получении Томоса от Вселенского Патриарха.

"Любая политическая мотивация в деятельности правоохранительных органов и возбуждении уголовных дел, в частности против пятого президента Украины, – недопустима. Более того, она будет опасной для гражданского мира в условиях российской агрессии, когда страна-агрессор с радостью использует любые конфликты внутри Украины во вред нашему государству и для достижения своих целей в гибридной войне", – отметили в ПЦУ.

ПЦУ выступила в защиту Порошенко из-за фейков российских пропагандистов

Там напомнили, что аксиомой демократии является то, что политические симпатии или антипатии не влияют на правосудие. Уход от этой аксиомы всегда ведет к уходу от демократии.

"В течение прошлого года мы уже много раз сталкивались с примерами того, как юридическая система используется противниками Украинской Церкви с целью препятствования волеизъявлению религиозных общин, для преследования духовенства и активных прихожан, для давления на добросовестных представителей органов местной власти и самоуправления", – сказано в сообщении .

В ПЦУ напомнили, что украинское единство, церковная независимость, достоинство и свобода достались слишком дорогой ценой, которую заплатили поколения наших предков и которую продолжают платить сейчас защитники от российской агрессии.

"Поэтому мы не можем допустить, чтобы враг воспользовался нашими внутренними недоразумениями, политическими спорами и несовершенством государственных институтов для разрушения этих достижений и осуществления реванша. Мы просим Бога всех, от кого зависит принятие соответствующих решений, вдохновить духом мудрости, правды, благоразумия и сдержанности. И уверяем, что и в дальнейшем будем, как и до сих пор, на стороне украинского народа", – заявили в ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля состоялась встреча митрополита Киевского и всея Украины Епифания и пятого президента Украины, лидера политической партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

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