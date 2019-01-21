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ПЦУ или УПЦ? В Раде расставили точки над "і"

1.5тЧитать материал на украинском

Церковная община должна сама решать, как она будет называться – Православная церковь Украины или Украинская православная церковь.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил председатель комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, добавив, что государство не имеет права вмешиваться в этот вопрос.

"Насколько я понимаю, проблема заключается лишь в том, что сейчас Украинская православная церковь – это Украинская православная церковь Московского патриархата. Но, если они изменят название, как этого требует принятый Верховной Радой закон, то это название будет свободно и Православная церковь Украины сможет называться УПЦ, если сама примет такое решение", – пояснил народный депутат.

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Также Княжицкий рассказал, как сейчас правильно называть Украинскую православную церковь Московского патриархата.

ПЦУ или УПЦ? В Раде расставили точки над "і"

"Пока они называются УПЦ МП. Закон требует, чтобы они изменили название, но пока этого не происходит. Поэтому сейчас они остаются УПЦ Московского патриархата. Хотя это название уже не логично после тех актов, которые принял Константинополь – это и Томос, и разъяснения того, что канонической церковью в Украине является Православная церковь в Украине. Поэтому после этого, по сути, они не являются Украинской православной церковью, но по названию есть", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Православная церковь Украины
Место
Украина
Теги
ТомосПЦУУПЦ МП
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Новиков Александр
Новиков Александр
если они изменят название, как этого требует принятый Верховной Радой закон -Николай Княжицкий, добавив, что государство не имеет права вмешиваться в этот церковный вопрос. так в укре сначала государство принимает церковные законы -а потом не вмешивается, просто контролирует, также и патриарх укры высказался -в ПЦУ не видят никакой проблемы во взаимодействии со спецслужбами, если это правильные спецслужбы
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам
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