ПЦУ или УПЦ? В Раде расставили точки над "і"

Церковная община должна сама решать, как она будет называться – Православная церковь Украины или Украинская православная церковь.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил председатель комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, добавив, что государство не имеет права вмешиваться в этот вопрос.

"Насколько я понимаю, проблема заключается лишь в том, что сейчас Украинская православная церковь – это Украинская православная церковь Московского патриархата. Но, если они изменят название, как этого требует принятый Верховной Радой закон, то это название будет свободно и Православная церковь Украины сможет называться УПЦ, если сама примет такое решение", – пояснил народный депутат.

Также Княжицкий рассказал, как сейчас правильно называть Украинскую православную церковь Московского патриархата.

"Пока они называются УПЦ МП. Закон требует, чтобы они изменили название, но пока этого не происходит. Поэтому сейчас они остаются УПЦ Московского патриархата. Хотя это название уже не логично после тех актов, которые принял Константинополь – это и Томос, и разъяснения того, что канонической церковью в Украине является Православная церковь в Украине. Поэтому после этого, по сути, они не являются Украинской православной церковью, но по названию есть", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Около 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата после Объединительного собора перешли в новую Православную церковь Украины.

Последними в первой сотни на Крещение, 19 января, в ПЦУ присоединились религиозные общины села Стуфчинцы (Хмельницкая область), села Головчинцы (Хмельницкая область) и города Хмельницкий (приход в честь св. Иоанна Богослова).

Глава РПЦ в Украине митрополит Онуфрий призвал православных верующих Украины хранить верность УПЦ Московского патриархата.

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